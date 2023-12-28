2023 год еще не закончился, но многие туристы уже вовсю изучают главные туристические тренды на 2024 год, чтобы начать планировать следующее путешествие мечты. Тем не менее, существует много потенциальных ловушек, в которые туристы могут попасть при бронировании поездки.
Тревел-эксперт Джулия Брукс в своей колонке для The Times перечислила восемь советов, которые помогут туристам избежать разочарований в путешествии в 2024 году.
1. Не ведитесь на лайфхаки о дешевых авиабилетах. Существует давний миф о том, что авиакомпании завышают цены, если вы слишком часто ищете один и тот же рейс, поэтому вам нужно использовать браузер в "режиме инкогнито". Второй миф гласит о том, что самый дешевый день для бронирования – вторник. На самом же деле, цены на авиабилеты чрезвычайно изменчивы, и спрос является лишь одним из факторов, влияющих на цену, которую вы видите. Лучше подпишитесь на бесплатные оповещения о ценах в системах по поиску авиабилетов. Аналогичные функции предлагаются и в приложениях некоторых авиакомпаний.
2. Избегайте мошенников. То, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, часто является делом рук мошенников. Чтобы не стать их жертвами, изучите онлайн-отзывы, прежде чем передавать свои данные онлайн-агентству, о котором вы никогда не слышали – несколько минут комплексной проверки могут сэкономить вам тысячи. Кроме того, всегда проверяйте URL-адреса веб-сайтов перед вводом личной информации, чтобы убедиться, что вы находитесь на официальном сайте компании, а не фейковой странице мошенников.
3. Найдите альтернативу популярным направлениям. Прошлым летом цены на отели во многих горячих точках Европы были смехотворно высокими, и маловероятно, что в этом году ситуация изменится. Потому стоит попробовать рассмотреть альтернативные варианты, поменяв такие популярные города, как Барселона, Лиссабон или Венеция на менее раскрученные Валенсию, Палермо или Триест. В таком случае ваш отдых обойдется дешевле, при этом вы убережете себя от толп туристов.
4. Избегайте очередей с помощью fast-track. В сезон отпусков очередей в аэропортах не избежать. Если у вас нет возможности приезжать в аэропорт достаточно заранее и вы боитесь пропустить свой рейс, стоит рассмотреть вариант покупки услуги ускоренного прохождения регистрации.
5. Не выбирайте самый дешевый вариант аренды автомобиля. Бронирование автомобиля напрокат – это минное поле, но есть способы уменьшить риск. Арендуйте авто только у проверенных служб с хорошими отзывами, причем делайте это как можно заранее. Также будет разумным заранее купить страховку, чтобы избежать навязчивых предложений на стойке регистрации. Кроме того, стоит быть внимательным с оговоренным временем выдачи авто.
6. Не пользуйтесь услугами онлайн-турагентств – всегда бронируйте напрямую. Использование одного из гигантских онлайн-турагентств для бронирования поездки может показаться лучшим способом заключить выгодную сделку, но лучше всегда проверять цены непосредственно на веб-сайтах авиакомпаний или отелей, прежде чем совершить покупку. Онлайн-турагентства добавляют комиссию за обслуживание и дополнительные услуги, которые повышают конечную стоимость.
7. Не бронируйте отпуск без страховки. В современных реалиях лучше иметь страховку, которая покрывает не только расходы, связанные со здоровьем или другими неприятностями непосредственно в поездке, но и защищающую вас в случае отмены путешествия.
8. Не переплачивайте за багаж. Если вы не можете путешествовать с минимум багажа, не думайте, что лучшим решением будет прибавить стоимость багажа к дешевому тарифу. Некоторые базовые тарифы подходят только тем, кто берет с собой только небольшой рюкзак, который поместится под сиденьем, а чтобы добавить к ним дополнительный багаж, придется заплатить непомерно высокую цену. Вместо этого поищите варианты билетов с уже включенным в стоимость багажом.
Как сообщал УНИАН, ранее издание Euronews составило топ самых странных запретов, которые удивили туристов в 2023 году.
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