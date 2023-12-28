Тревел-эксперт Джулия Брукс перечислила восемь советов, которые помогут туристам избежать разочарований в 2024 году.

2023 год еще не закончился, но многие туристы уже вовсю изучают главные туристические тренды на 2024 год, чтобы начать планировать следующее путешествие мечты. Тем не менее, существует много потенциальных ловушек, в которые туристы могут попасть при бронировании поездки.

Тревел-эксперт Джулия Брукс в своей колонке для The Times перечислила восемь советов, которые помогут туристам избежать разочарований в путешествии в 2024 году.

1. Не ведитесь на лайфхаки о дешевых авиабилетах. Существует давний миф о том, что авиакомпании завышают цены, если вы слишком часто ищете один и тот же рейс, поэтому вам нужно использовать браузер в "режиме инкогнито". Второй миф гласит о том, что самый дешевый день для бронирования – вторник. На самом же деле, цены на авиабилеты чрезвычайно изменчивы, и спрос является лишь одним из факторов, влияющих на цену, которую вы видите. Лучше подпишитесь на бесплатные оповещения о ценах в системах по поиску авиабилетов. Аналогичные функции предлагаются и в приложениях некоторых авиакомпаний.

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2. Избегайте мошенников. То, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, часто является делом рук мошенников. Чтобы не стать их жертвами, изучите онлайн-отзывы, прежде чем передавать свои данные онлайн-агентству, о котором вы никогда не слышали – несколько минут комплексной проверки могут сэкономить вам тысячи. Кроме того, всегда проверяйте URL-адреса веб-сайтов перед вводом личной информации, чтобы убедиться, что вы находитесь на официальном сайте компании, а не фейковой странице мошенников.

3. Найдите альтернативу популярным направлениям. Прошлым летом цены на отели во многих горячих точках Европы были смехотворно высокими, и маловероятно, что в этом году ситуация изменится. Потому стоит попробовать рассмотреть альтернативные варианты, поменяв такие популярные города, как Барселона, Лиссабон или Венеция на менее раскрученные Валенсию, Палермо или Триест. В таком случае ваш отдых обойдется дешевле, при этом вы убережете себя от толп туристов.

4. Избегайте очередей с помощью fast-track. В сезон отпусков очередей в аэропортах не избежать. Если у вас нет возможности приезжать в аэропорт достаточно заранее и вы боитесь пропустить свой рейс, стоит рассмотреть вариант покупки услуги ускоренного прохождения регистрации.

5. Не выбирайте самый дешевый вариант аренды автомобиля. Бронирование автомобиля напрокат – это минное поле, но есть способы уменьшить риск. Арендуйте авто только у проверенных служб с хорошими отзывами, причем делайте это как можно заранее. Также будет разумным заранее купить страховку, чтобы избежать навязчивых предложений на стойке регистрации. Кроме того, стоит быть внимательным с оговоренным временем выдачи авто.

6. Не пользуйтесь услугами онлайн-турагентств – всегда бронируйте напрямую. Использование одного из гигантских онлайн-турагентств для бронирования поездки может показаться лучшим способом заключить выгодную сделку, но лучше всегда проверять цены непосредственно на веб-сайтах авиакомпаний или отелей, прежде чем совершить покупку. Онлайн-турагентства добавляют комиссию за обслуживание и дополнительные услуги, которые повышают конечную стоимость.

7. Не бронируйте отпуск без страховки. В современных реалиях лучше иметь страховку, которая покрывает не только расходы, связанные со здоровьем или другими неприятностями непосредственно в поездке, но и защищающую вас в случае отмены путешествия.

8. Не переплачивайте за багаж. Если вы не можете путешествовать с минимум багажа, не думайте, что лучшим решением будет прибавить стоимость багажа к дешевому тарифу. Некоторые базовые тарифы подходят только тем, кто берет с собой только небольшой рюкзак, который поместится под сиденьем, а чтобы добавить к ним дополнительный багаж, придется заплатить непомерно высокую цену. Вместо этого поищите варианты билетов с уже включенным в стоимость багажом.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Euronews составило топ самых странных запретов, которые удивили туристов в 2023 году.

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