Стало известно, за чей счет будут лечить от коронавируса украинских туристов в Египте

Президент Владимир Зеленский ценит готовность президента Египта обеспечить безопасность украинских туристов в период пандемии COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский ценит готовность президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха Ас-Сиси обеспечить безопасность украинских туристов в период пандемии COVID-19.

Об этом Зеленский сообщил в микроблоге Twitter.

«Ценю готовность Абделя Фаттаха Ас-Сиси обеспечить безопасность туристов. Украинцы стали первыми иностранными туристами, которые прибыли на египетские курорты после возобновления международного авиасообщения. Ценю решение усилить эпидконтроль и покрывать расходы на лечение наших туристов», - заявил он.

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По данным интерактивной онлайн-карты Министерства иностранных дел относительно путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19, въезд гражданам Украины в Египет разрешен.

Однако, если накануне или в момент вылета в Египет из страны проживания эта страна попадет в список стран, объявленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) таковыми, что имеют высокий уровень заражения населения коронавирусом, путешественники будут обязаны предоставить результаты последнего ПЦР-тестирования (сделанного за 48 часов до даты поездки) при въезде в Египет. Путешественники освобождаются от визового сбора до 31 октября 2020 года.

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Также, на практике, к туристам, которые прибывают в Египет после 1 июля, выдвигаются требования заполнить специальную декларацию при посадке в самолет и пройти температурный скрининг по прибытии.

Как сообщал УНИАН, Украина и Египет начали переговоры об обновлении туристического сотрудничества в условиях COVID-19.

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