Журналисты выяснили, кто из чиновников решил посягнуть на нетронутую природу в Бакоте (видео)

Сейчас все местные и туристы борются за свое право на отдых в Бакоте. Говорят, что здесь не обошлось без наглых схем.

Пока полмира в красной зоне карантина, Украина имеет прекрасный шанс развить внутренний туризм, а чиновники - украсть земли в ярких уголках страны.

Бакота - уникальное затопленное село и водная жемчужина у Каменец-Подольского. Ближе всего сюда добираться из Каменец-Подольского - чуть более 40 километров трассы Т2317.

И эти виды понравились не только туристам, но и местному надзирателю по земельным участкам времен Януковича, который прямо на береговой линии решил построить себе отель.

Увидят ли украинцы эти роскошные берега Днестра без застроек и кто позволяет издеваться над этими видами - смотрите в сюжете программы "Гроші".

Фантастические природные пейзажи, уникальные каньоны Днестра - Национальный природный парк "Подольские Товтры". В курортныое село Старая Ушица едут отдыхать со всей страны. Рядом - легендарныое затопленное село Бакота - известный туристический магнит. Закрытые границы в этом году - шанс дать толчок развитию курорта.

Но сейчас эти живописные пляжи захвачены, береговую зону перегородили. Техника, работники, раскопанные тропы - строительство полным ходом. Один из бизнесменов решил открыть здесь гостиничный комплекс и все было бы хорошо, если бы не одно "но": все это строится незаконно. Закрывать доступ к воде по закону запрещено.

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Адвокат Виктор Кобылянский отмечает, что для больших рек у нас прибрежно-защитная полоса 100 метров, для средних - 50 м, для малых - 25 м.

Сейчас все местные и туристы борются за свое право на отдых. Говорят, что здесь не обошлось без наглых схем.

По документам на этом участке может быть разве сад и огород, а "растет" шикарный отель. Но даже со всеми разрешениями строить здесь более двух этажей категорически запрещено. А мы видим целых пять! Мало того к реке явно меньше 50 метров.

"Учитывая расстояние, которое мы видим, я могу уверенно говорить, что строительство осуществляется в прибрежной защитной полосе и это нарушение закона", - отмечает адвокат Кобылянский.

Застройщик - Черный Анатолий Емельянович - во времена Януковича возглавлял филиал Госгеокадастра в Хмельницкой области. Поэтому неудивительно, что козырных земельных участков, записанных на его родственников около 20. Но после увольнения, говорят местные, от земельных дел не отошел. Его называют "смотрящим за сделками".

Чтобы увидеть масштабы застройки, приходится к ней плыть. Здесь на территории баня, два гостевых дома и самое главное - три собственных выхода на реку. Здесь нарушение на нарушении, говорит эксперт.

Поэтому пока одни шикуют, для простых людей здесь оставили маленький кусочек у воды, так как вся остальная территория давно распродана.

На связь с журналистами владелец этого добра у прибрежной зоны - Анатолий Черный - так и не вышел.

Удивительно, что и местная власть много лет не замечает нагло забранных берегов, хотя местные жители бьют тревогу. Мэр таки пообещал проверить законность застроек.

И подобные ситуации, к сожалению, по всей стране, говорят эксперты. Что же делать, если вы увидите, что ваши берега захватывают и незаконно там строят? Специалисты советуют прежде всего обратиться в контролирующие органы, в Госархстройинспекцию для проверки законности застройки, и обращение в Госгеокадастр области.

Напомним, Днестровский каньон - пока не столь раскрученный, но уже на уверенном пути к завоеванию сердец туристов. УНИАН.Туризм рассказывал о возможностях для отдыха на Днестре в Ивано-Франковской области.

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