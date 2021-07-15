Экзотическое островное государство в Индийском океане открыло свои границы для туристов - привитых и непривитых.

Маврикий открылся для иностранных туристов. 15 июля путешественников начали впускать впервые после 16-месячного перерыва.

Об этом сообщили на сайте Управления по развитию туризма Маврикия.

Попасть в это островное государство могут как вакцинированные, так и невакцинированные путешественники.

Перед посадкой на рейс им придется предоставить справку с отрицательными результатами ПЦР-теста на COVID-19, полученными за пять-семь дней до вылета.

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Проживать они смогут в одном из 14 так называемых "туристических пузырей" - сертифицированных курортов, безопасных от коронавируса. Ваучер о забронированном отеле тоже придется предоставить.

Однако невакцинированных гостей будет ждать 14-дневный карантин в номере, а вакцинированные смогут пользоваться пляжем и инфраструктурой отеля.

При этом и тем, и другим придется повторно пройти ПЦР-тестирование на седьмой и четырнадцатый день отдыха. В случае получения отрицательных результатов туристам разрешат свободно перемещаться по острову.

Такие правила будут действовать до 30 сентября, а с 1 октября от приезжих будут требовать только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Напомним, в прошлом месяце вакцинированных туристов со всего мира начала принимать Испания.

А в июле для привитых украинцев открылась и Эстония.

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Автор: Станислав Кожемякин