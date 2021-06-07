Испания с 7 июня открывает свои границы для вакцинированных туристов со всего мира.
Люди, получившие прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, пишет DW со ссылкой на правительство Испании.
Как уточняется в сюжете ТСН, речь идет лишь о препаратах, одобренных ВОЗ или европейским регулятором. В Украине из препаратов, подпадающих под эти критерии, имеющийся Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.
Иностранным круизным судам также будет разрешено снова заходить в испанские порты.
Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний сезон после нескольких месяцев локдауна. Правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.
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Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77%.
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