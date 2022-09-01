В частности, поезд "Перемышль-Киев" будет прибывать в столицу более чем на 2 часа раньше, чтобы пассажиры успели поехать с вокзала общественным транспортом до комендантского часа.

"Укрзализныця" провела сезонное обновление расписаний и маршрутной сетки скоростных поездов Интерсити+.

Об этом говорится в сообщении компании в Телеграм.

Обновление коснулось следующих рейсов:

Відео дня:

Перемышль – Киев : вечернее прибытие в Киев поезда №706 смещено на 2 часа раньше – в 19:50 вместо 22:06. Таким образом, уехать с вокзала на общественном транспорте стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом.

: вечернее прибытие в Киев поезда №706 смещено на 2 часа раньше – в 19:50 вместо 22:06. Таким образом, уехать с вокзала на общественном транспорте стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом. Киев – Харьков : теперь утренний рейс №722 будет прибывать из столицы на 2 часа раньше – в 11:48 вместо 13:14.

теперь утренний рейс №722 будет прибывать из столицы на 2 часа раньше – в 11:48 вместо 13:14. Днепр – Киев : рейс №731 в Киев теперь прибывает на полчаса раньше, а в целом пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.

: рейс №731 в Киев теперь прибывает на полчаса раньше, а в целом пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше. Винница – Чернигов : вечернее прибытие в Чернигов сместилось на полчаса раньше, подальше от комендантского часа.

: вечернее прибытие в Чернигов сместилось на полчаса раньше, подальше от комендантского часа. Шостка – Киев : выезд Hyundai Rotem №774 в Киев теперь, как и просили пассажиры, будет происходить в конце рабочего дня в 17:05, а не в 15:50.

Как ранее сообщал УНИАН, с 24 августа 2022 года "Укрзализныця" вернула на маршрут поезд "Интерсити+" №745/746 "Киев – Славское".

Также с 23 августа "Укрзализныця" запустила два модернизированных пассажирских электропоезда, которые будут курсировать по маршрутам "Киев – Ривне – Луцк" и "Киев – Белая Церковь".

Кроме того, "Укрзализныця" с 23 августа 2022 года запустила "Поезд победы", в составе которого по маршрутам "Киев – Ужгород" и "Запорожье – Львов" будут курсировать 7 пассажирских вагонов, расписанных украинскими художниками.