Отдыхающие часто направляются на великолепный пляж в Корнуолле из-за его песчаных берегов и чистых вод, но в этом месте есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Природа наградила пляж в Корнуолле (Великобритания) мягким золотым песком, чистой водой, в которой можно купаться, и множеством великолепных мест для прогулок поблизости. Поэтому он пользуется большим успехом у британцев

Однако, несмотря на то, что Крэнток-Бич популярен, многие туристы даже не подозревают, что здесь есть несколько скрытых пещер с интригующими секретами, пишет Mirror. Маленькие пещеры спрятаны среди скал, поэтому их легко не заметить, если не знать, как их искать, не говоря уже о том, что они доступны только во время отлива.

Тех, кто в курсе, ждет местная легенда. Это потому, что на стенах выгравированы фигурки, в том числе лошадь, крупный план женского лица и любовное стихотворение, которое гласит: "Не омрачай мое лицо, позволяя мне быть в безопасности в этой одинокой пещере у моря, пусть дикие волны вокруг меня ревут, целуя мои губы вечно".

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Никто не знает, кто стоит за старинными резными фигурками, но местная легенда гласит, что это работа влюбленного мужчины, чье сердце было разбито после того, как его избранница утонула в море. Легенда гласит, что женщина с резьбы и ее лошадь шли вдоль пляжа Кранток, но оказались заблокированы, когда начался прилив, в конечном итоге их унесло бурным морем, и их больше никто не видел.

Считается, что ее убитый горем возлюбленный, известный среди местных жителей как Джозеф Пратер, вырезал стихотворение и рисунки, чтобы увековечить ее память, и неоднократно возвращался в пещеры, чтобы чувствовать себя рядом с ней.

Хотя это грустная история, она также является серьезным предупреждением для всех, кто хочет посетить это место; посещайте его во время отлива и, если можете, заручитесь помощью местных гидов, которые часто знают самые безопасные и быстрые маршруты. Если вы все же решили посетить его, не рекомендуется идти в одиночку - и обязательно проверьте время приливов.

Этим летом Национальный фонд предупредил отдыхающих в связи с дождливой погодой. В заявлении организация пояснила: "Из-за недавней погоды и весенних приливов мы просим посетителей проявлять особую осторожность в районе системы дюн на пляже Крэнток. Пожалуйста, держитесь подальше от основания песчаных скал и не позволяйте детям играть рядом с ними".

На сайте Tripadvisor посетители похвалили прекрасный пляж, но твердо предупредили других о приливах и отливах.

Другие новости туризма

Как сообщал УНИАН, ранее на одном из самых популярных курортов Испании вводят для туристов штраф в размере 900 евро, если их поймают, когда они прыгают с причала в море. Теперь отдыхающие рискуют не только своим здоровьем, но и финансовыми потерями.

В других регионах Испании начали бороться с другой проблемой - отдыхающими, которые с самого утра приходят на пляж, "бронируют" себе лучшие места, оставляя на них полотенца и другие вещи, а затем уходят на несколько часов по своим делам. За такое свинство испанские власти решили наказывать туристов денежным штрафом.

А в Каталонии возникла другая проблема: нудисты недовольны поведением отдыхающих, которые приходят на нудистские пляжи в одежде. Из-за этого нудисты начали чувствовать себя некомфортно. Более того, такие "залетные" гости активно фотографируют нудистские пляжи и, соответственно, отдыхающих, а затем распространяют эти фото.

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