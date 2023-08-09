Чиновники одного из городов на Майорке пытаются помешать туристам прыгать с причала в воду после ряда инцидентов этим летом.

На одном из самых популярных курортов Испании вводят для туристов штраф в размере 900 евро, если их поймают, когда они прыгают с причала в море.

Муниципалитет Муро на Майорке славится своим пляжем, водными видами спорта и сверкающим морем, которое так и манит отдыхающих искупаться. Теперь власти пытаются помешать туристам прыгать в воду после ряда ужасных инцидентов у Плайя-де-Муро, пишет Mirror.

Мэрия и полиция предупреждают отдыхающих, чтобы они не поддавались искушению и не ныряли с одного конкретного понтона, так как они рискуют не только своим здоровьем, но теперь еще и большим штрафом.

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Одна британка заявила, что не знала об этом правиле или опасностях после прыжка со своей дочерью, отметив, что она не знала, насколько там мелко и сколько людей пострадало, делая то же самое.

В июле два человека получили травмы после того, как нырнули в море. Первый, 47-летний испанец, сломал нос и повредил шею, так как не знал, что глубина воды всего 60 сантиметров. Второй мужчина, 38-летний немец, нырнул в море, где глубина была всего 1,8 метра и получил травму головы. В одном из инцидентов пострадавший потерял сознание, и его пришлось спасать из воды.

Местные власти издали распоряжение, запрещающее такие виды прыжков, но туристы либо не знают об этом, либо не учитывают возможные штрафы. Официальные лица говорят, что этим летом произошло уже семь инцидентов, и они опасаются, что произойдет трагедия.

Многие туристы, ныряющие с понтонов, делают это вместе со своими детьми, выстраиваясь в очередь. Местные жители говорят, что прыжок стал "почти обязательным" для туристов, которые фотографируют их для социальных сетей.

При этом, власти исключили установку перил, поскольку, по словам чиновников, туристы будут просто залазить на них, что увеличивает высоту прыжка и, следовательно, опасность. Есть как минимум пять больших предупреждающих знаков, но еще нужно установить дополнительные.

"Мы просим людей, которые приходят, быть ответственными. Мы не можем постоянно наблюдать. Одним прыжком вы измените свою жизнь. Если у вас все хорошо, ну ладно, вы весело проводите время. Но если что-то пойдет не так… это изменит вашу жизнь", - заявил представитель полиции.

Борьба с "бронированием" лучших мест на пляжах

Чиновники популярных испанских курортов умеют бороться с плохим поведением туристов. Ранее этим летом было объявлено, что туристам грозит штраф, если они будут пойманы за "бронированием" лучших мест на некоторых испанских пляжах.

Местный совет в Бенидорме заявил, что ему совершенно надоели отдыхающие, стекающиеся на пляж уже в 7 утра, чтобы занять лучшее место прямо у моря, кладя свои полотенца. Отдыхающих обвиняют в том, что они затем отправляются позавтракать или вздремнуть, а возвращаются через несколько часов, что расстраивает множество других посетителей пляжа, которые не могут найти место за это время.

Власти Бенидорма говорят, что это стало повседневной проблемой: люди кладут полотенца, одеяла, зонтики и шезлонги, чтобы "зарезервировать" свои места. Для многих это даже стало "ритуалом". Некоторые даже используют детские коляски или тележки для покупок, чтобы обозначить свою территорию на часто переполненных пляжах.

Теперь местные власти предупреждают посетителей пляжа, что первые шесть метров между водой и песком нельзя занимать ни в коем случае, с штрафом в размере 150 евро для тех, кто пойман на использовании зонтиков или полотенец, чтобы зарезервировать место.

Другие новости туризма

Как сообщал УНИАН, ранее в Португалии для любителей пляжного отдыха ввели штраф в размере до 36 тысяч евро за громкую музыку, играющую на портативных колонках. На португальских пляжах действуют и другие запреты.

Также стали известны самые переполненные пляжи Европы этим летом. Лидером этого "рейтинга" стал Пляж Элафонисси на греческом острове Крит.

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