Вопрос о введении дополнительных ограничений рассматривают во Франции, Германии и в Австрии.

Страны Евросоюза начали ограничивать пассажирские перевозки с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса на ее территории.

Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: по прибытию из Турции теперь придется идти на самоизоляциюДо этого сообщалось, что запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании вводят Нидерланды. В правительстве заявили, что следят за развитием событий с новым штаммом вируса и рассматривает дополнительные меры в отношении других видов транспорта

О закрытии границ с Британией на сутки объявили власти Бельгии, передает «Европейская правда».

Временно прекратила авиасообщение с Великобританией Италия.

Вопрос о введении дополнительных ограничений на данный момент рассматривают во Франции, Германии и в Австрии.

Новый штамм коронавируса в Британии: что известно

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Автор: УНИАН