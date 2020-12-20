Страны Евросоюза начали ограничивать пассажирские перевозки с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса на ее территории.
Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: по прибытию из Турции теперь придется идти на самоизоляциюДо этого сообщалось, что запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании вводят Нидерланды. В правительстве заявили, что следят за развитием событий с новым штаммом вируса и рассматривает дополнительные меры в отношении других видов транспорта
О закрытии границ с Британией на сутки объявили власти Бельгии, передает «Европейская правда».
Временно прекратила авиасообщение с Великобританией Италия.
Вопрос о введении дополнительных ограничений на данный момент рассматривают во Франции, Германии и в Австрии.
Новый штамм коронавируса в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый генетический вариант вируса может быть на 70% более заразным.
- Оценили опасность от нового штамма коронавируса и в ВОЗ.
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