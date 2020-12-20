Ограничение затронет рейсы в Лондон и обратно.

Нидерланды 20 декабря запретили авиарейсы из Великобритании после открытия новой разновидности коронавируса.

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Как сообщает dpa, ограничение на полеты вводится немедленно и будет действовать до 1 января.

Главный аэропорт Амстердама Схипхол сообщил, что ограничение затронет рейсы в Лондон и обратно.

Институт общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) рекомендовал максимально ограничить ввоз нового штамма коронавируса из Великобритании с помощью ограничения или усиленного контроля путешествий. Это сподвигло правительство приостановить полеты.

Отмечается также, что новый штамм коронавируса уже находили в Нидерландах в начале декабря.

Новый штамм коронавируса: что известно

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о выявлении нового штамма коронавируса, который может быть на 70% заразнее существующего.

В части Англии вводится новый локдаун. Кроме того, в стране отменяются послабления карантина, запланированные на Рождество.

В ВОЗ заявили, что находятся в тесном контакте с британским правительством по поводу обнаружения новой разновидности коронавируса.

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Автор: Дмитрий Захаров