Следующий 12-й сезон «Мира наизнанку», премьера которого состоится 13 февраля в 18:30 на канале «1+1», будет посвящен Пакистану

В новом 12-м сезоне украинского экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку», который стартует на канале «1+1» 13 февраля в 18:30, телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев откроют для украинцев абсолютно новое, неизвестное, нетуристическое направление - Пакистан.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», «Мир наизнанку» впервые отправился изучать консервативную мусульманскую страну и законы жизни в ней. По словам Дмитрия Комарова, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей - это абсолютно эксклюзивный материал, а много сюжетов вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан - как другая планета, государство, не похожее ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.

«Пакистан - страна, о которой большинство людей много слышали, но мало знают. У многих она ассоциируется с опасностями. Но ведь не может такого быть, чтобы в стране был только негатив, как говорят в новостях? Мы разберемся, что из стереотипов - правда, а что - ложь. И самое главное - покажем настоящую жизнь простых людей в стране, которую СМИ называют одной из самых опасных в мире», - рассказывает Дмитрий Комаров в своем Instagram.

Из-за сформированного имиджа опасной страны 99% населения планеты не рискуют ехать в Пакистан. Но правдивы ли эти мифы? Настолько ли опасен Пакистан на самом деле? Есть ли туристу, чем тут заняться? Команда «Мира наизнанку» провела в Пакистане 3 месяца, чтобы узнать правду об этой стране. Они развенчают все известные мифы, и покажут, что из них - правда, а что - нет.

Путешественник признался, что экспедиция в Пакистан была сложной, но очень увлекательной.

«Это была очень непростая экспедиция, морально и физически. Были изнурительные горные дороги, бессонные ночи, сложные договоренности о съемках, экстрим. Но не было ни одного дня, чтобы мне стало скучно. Чтобы я не узнал что-то новое и не сказал «вау». Я реализовал бесценный для путешественника шанс - стать первым иностранцем, ступившим ногой в местах, имеющих колоссальный туристический потенциал. Я встретил много добра и позитива. Это будет один из самых захватывающих сезонов», - комментирует телеведущий.

Во время съемок программы «Мир наизнанку», по традиции, познакомится с уникальными героями и расскажет истории людей, жизнь которых поражает воображение. Среди них будут и украинцы, которые переехали в Пакистан и обустроили здесь свою жизнь.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев в новой экспедиции попадут в уникальные места, богатые культурой и историей, покажут невероятные чудеса природы, познакомятся с редкими обычаями местных народностей. Как всегда, Дмитрий будет испытывать на себе разные профессии и не раз рискнет своей жизнью, чтобы показать зрителю самые эксклюзивные материалы.

Предыдущие выпуски « Мир наизнанку»

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Автор: Марина Григоренко