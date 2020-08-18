Ryanair сокращает 20% рейсов на осень: какие направления пострадают больше всего

Изменение планов Ryanair на осень связано с заметным падением спроса на авиабилеты из-за неопределенности с пандемией коронавируса в Европе.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair с сентября 2020 года сократит количество рейсов на 20% из-за падения спроса, хотя еще в августе авиакомпания увеличила их число.

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Как сообщает The Independent, авиакомпания объяснила сокращение, которое затронет сентябрьские и октябрьские расписания, "заметным падением спроса за последние 10 дней, учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении недавних случаев COVID-19 в некоторых странах ЕС".

Интересно, что после успешного возобновления авиарейсов в июне 2020 года ирландская авиакомпания заявила, что ее пропускная способность в августе будет увеличена до 60% от ее обычного графика, сообщает Reuters.

Какие направления Ryanair подпадут под сокращение

При этом в авиакомпании уверяют, что сокращения в большинстве случаев будут означать сокращение количества рейсов, а не закрытие целых маршрутов.

В первую очередь под сокращение подпадут Испания, Франция, Швеция и Ирландия. В случае Испании, Франции и Швеции авиакомпания заявила, что недавний рост числа случаев заболевания коронавирусом привел к увеличению ограничений на поездки. Ирландия также пострадала из-за того, что там действует требования обязательного карантина на 14 дней для жителей многих стран.

В компании обещают связаться по электронной почте с пассажирами, чьи рейсы попали под сокращение.

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Перевод: Марина Григоренко