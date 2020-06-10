Певческое поле объявило дату новой цветочной выставки

Выставка будет посвящена животным южного полушария и будет работать с соблюдением противоэпидемических требований.

На территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" в Киеве с 19 июня по 26 июля 2020 года будет проходить новая выставка "Цветочное Сафари".

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Как сообщается на странице события в Facebook, в этом году традиционная летняя выставка цветов на Певческом поле планирует удивить посетителей своими масштабами: объемные 3d-фигуры диких животных, среди которых тигры, носороги, медведи и другие жители южного полушария, в окружении цветочных композиций создадут панораму настоящего сафари.

Кроме того, гостей ждут яркие цветочные фотозони для селфии отдельные зоны отдыха для взрослых и детей.

При этом в администрации парка подчеркивают, что выставка будет работать с соблюдением противоэпидемических требований в условиях пандемии коронавируса:

- посетители будут допускаться на территорию парка только в респираторе или защитной маске;

- на центральном входе будет установлен пункт измерения температуры и место для дезинфекции рук;

- будет проводиться контроль количества посетителей, которые одновременно находятся на территории парка, из расчета не более чем 1 человек на 10 кв. м площади;

- массовые мероприятия и концерты проводиться не будут.

Часы работы выставки - с 10:00 до 20:00 без выходных. Адрес: ул. Лаврская, 33 (метро «Арсенальная»). Вход: 100 гривен - взрослый, детский - 25 гривен. Для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход бесплатный.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 17 апреля по 10 мая 2020 года на территории ландшафтного парка Певческое поле в Киеве должна проходить десятая юбилейная выставка тюльпанов. Однако из-за карантина в Украине ее пришлось отменить. Уже подготовленные заранее цветочные композиции украинцы смогли увидеть только на фото.

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