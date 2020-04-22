Праздник цветов на карантине: отмененная юбилейная выставка тюльпанов на Певческом поле (фоторепортаж)

Готовясь к юбилейной выставке тюльпанов, на Певческом поле еще осенью высадили около 500 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов.

С 17 апреля по 10 мая 2020 года на территории ландшафтного парка Певческое поле в Киеве должна была проходить десятая юбилейная выставка тюльпанов.

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И хотя из-за карантина мероприятие пришлось отменить, высаженные еще осенью тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие луковичные весенние цветы, всего около 500 тысяч растений, проросли вовремя и выглядят сейчас вот так.

Правда, жители и гости города, к сожалению, не имеют возможности увидеть эту красоту воочию - в парк пускают только его сотрудников, а также съемочные группы и фотографов средств массовой информации. Побывал там и фотокореспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в середине марта 2020 года в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса, захлестнувшей весь мир. Поэтому все массовые мероприятия в стране были отменены, а парки - закрыты. 22 апреля стало известно, что карантин в Украине продлили до 11 мая.

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