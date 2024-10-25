Одна из самых главных достопримечательностей Парижа должна открыться после реконструкции в декабре 2024 года.

Правительство Франции предлагает начать взимать с туристов плату за вход в Собор Парижской Богоматери, как только он вновь откроет свои двери после масштабной реконструкции – знаменитое сооружение серьезно пострадало в результате пожара пять лет назад.

Как пишет The Independent, министр культуры Франции Рашида Дати предлагает брать с посетителей за вход по 5 евро, что потенциально может принести 75 миллионов евро в год для поддержки и восстановления других разрушающихся религиозных зданий в стране.

До пожара 2019 года туристымогли войти в Нотр-Дам бесплатно, но подняться на его башни, чтобы полюбоваться панорамным видом Парижа и крупным планом увидеть знаменитых горгулий на стенах собора, нужно было заплатить 8,50 евро. Религиозное сооружение привлекало около 13 миллионов человек в год.

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Собор Парижской Богоматери, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, планируется открыть уже 8 декабря 2024 года, однако его полная реставрация будет завершена только в 2026 году.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 2019 года знаменитый Собор Парижской Богоматери охватил разрушительный пожар. В результате возгорания, в частности, обвалился шпиль собора, тогда как структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Также из огня были спасены важные христианские реликвии, такие как Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса.

Летом 2020 года власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари. Оно предусматривало восстановление собора таким, каким он был до пожара, хотя до этого архитекторы предлагали осовременить уничтоженный огнем шпиль.

Основанный в 1162 году, этот готический католический собор считается одним из символов Парижа и одной из его главных достопримечательностей. Широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

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