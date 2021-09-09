Въезд украинцам в эти страны будет разрешен при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Скандинавские страны - Норвегия и Финляндия разрешили въезд на свою территорию вакцинированным туристам из Украины.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. В частности, украинцам въезд в Норвегию возможен при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от коронавируса (EU Digital COVID Certificate). В случае его отсутствия необходимо:

предоставить отрицательный ПЦР-тест (в течение 24 часов);

пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорта;

оставаться на карантине в отеле (10 дней).

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Въезд в Финляндию разрешен гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:

сертификат о полной вакцинации (вторая доза — 14 дней назад);

отрицательный ПЦР-тест и сертификат о выздоровлении (въезд будет разрешен только при наличии уважительной причины для поездки).

Как сообщал УНИАН, 8 сентября украинцам, которые планировали посетить Северную Македонию, усложнили процесс подготовки к поездке. Теперь, чтобы попасть в эту страну, необходимо предоставить один из документов:

сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19;

сертификат о выздоровлении (за последние 45 дней) от коронавируса;

отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или тест на антиген (по 48 часов).

Данное требование распространяется только на совершеннолетних путешественников.

Перед этим в Минздраве Украины назвали вакцину от коронавируса, которую признают больше всего стран. Так, препарат AstraZeneca является лидером среди вакцин от коронавируса, прививки которым позволяет путешествовать в разные страны без необходимости прохождения ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.

Автор: Ирина Погорелая