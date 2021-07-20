Берег в Приморском Посаде, как и многие другие места летнего отдыха, завален мертвыми медузами.

Власти применил погрузчик, чтобы почистить от медуз известный украинский курорт на Азовском море - Приморский Посад.

Видео с уборкой пляжа опубликовало местное издание РИА-Мелитополь.

На кадрах видно, что берег курортного села в Мелитопольском районе Запорожской области, как и многие другие места летнего отдыха, завален мертвыми медузами.

Чтобы отдыхающие могли подойти к воде, для расчистки берега задействовали погрузчик.

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Нашествие медуз в Азовском море

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

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Автор: Денис Прядко