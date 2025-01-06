На протяжении веков он был застроен несколькими захватывающими средневековыми церквями и памятниками, включая арку Сан-Роке.

Около 90 лет назад крошечная деревня Бельчите, недалеко от Сарагосы, на северо-западе Испании, была потрясающим примером древней истории, с поселениями, расположенными там еще в 75 году нашей эры.

Однако с началом гражданской войны в 1936 году она теперь является свидетельством разрушительных последствий войны и живым музеем этого тревожного времени в истории Испании. Об этим пишет Daily Express.

Находясь на границе между республиканским государством и фашистскими силами, Бельчите стал центром 15-дневной осады - одного из самых кровавых и важных сражений всей войны - того, которое почти уничтожило деревню.

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В 1939 году деревня пала под натиском войск генерала Франко, который оставил ее разрушенные останки как напоминание о своей власти и предупреждение всем будущим мятежникам.

Отмечается, что сегодня Бельчите посещают только те, кто хочет прогуляться по его изрешеченным пулями улицам и узнать больше об этом неспокойном периоде испанской истории, в котором погибло от 500 000 до 800 000 человек.

Бельчите расположена в одном из самых засушливых районов Арагона, где летом температура часто держится на уровне от 30 до 35 градусов.

До Бельчите легко добраться на машине по шоссе и она находится всего в 50 километрах от столицы провинции Сарагосы. Деревня может похвастаться историей, насчитывающей тысячи лет.

В 1122 году Альфонсо Воин (король Арагона и Наварры, 1104-1134) основал Братство Бельчите для защиты границы между христианскими королевствами и Аль-Андалусом - мусульманской территорией Пиренейского полуострова. Он был экспериментальным сообществом рыцарей, которые поклялись посвятить свою жизнь борьбе с язычниками.

На протяжении веков он был застроен несколькими захватывающими средневековыми церквями и памятниками, включая арку Сан-Роке.

В 1809 году во время Пиренейской войны французские и испанские войска также сражались в битве при Марии около Бельчите.

Но во время битвы при Бельчите, которая положила конец жизни в деревне, какой ее знали жители, дома были взорваны, церкви разрушены, а горожане убиты.

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