Тристан-да-Кунья - остров в Атлантическом океане, где живет менее 300 человек.

Вы можете чувствовать себя одиноким, даже живя в городе-миллионнике. Но некоторым людям наоборот хорошо, когда на сотни километров вокруг почти никого нет. Об опыте жизни в одном из самых изолированных уголков мира рассказывает DailyMail.

Остров Тристан-да-Кунья, принадлежащий Великобритании, расположен в южной Атлантике и считается самым отдаленным населенным островом в мире. До ближайшего материка (Африки) отсюда почти 2800 километров. На архипелаге проживает менее 300 человек, поэтому сюда не летают самолеты, а корабли с материка приходят раз в несколько недель.

Несмотря на изоляцию от мира, жительница острова Келли Грин говорит, что она вполне довольна местной жизнью. И хотя на острове есть только один полицейский и маленький полицейский участок, ощущение безопасности здесь полное.

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"Я сейчас сижу на работе, и мой дом незаперт. Я не боюсь, что меня кто-то ограбит или что-то подобное. Есть некоторые мелкие преступления, но на Тристане никогда не было убийства. Я не думаю, что кого-то запирали в камере, с тех пор как я здесь", - рассказывает она.

Сама Келли не является уроженкой архипелага Тристан-да-Кунья. На самом деле она переехала туда из Великобритании в 2013 году. И совершить это путешествие было не так уж и просто. Корабль до Кейптауна ходит 9 раз в год (то есть раз в 40 дней) и берет на борт всего 12 пассажиров. При этом на острове нет полноценного аэропорта.

Определенной опасности островитянам добавляет лишь то обстоятельство, что остров по сути является действующим вулканом, который в последний раз извергался в 1961 году. Тогда все население пришлось временно эвакуировать в Британию.

"Они отсутствовали пару лет, и большинство из них вернулись. Они не очень любили Англию", - говорит Келли и добавляет, что некоторые из молодых островитян вообще никогда не покидали архипелаг.

Удаленное расположение острова означает, что 236 жителей Тристан-да-Кунья вынуждены полагаться преимущественно на собственные запасы продовольствия.

"Мы вполне самодостаточны как фермерское и рыболовное сообщество, и мы сами выращиваем большинство нашего мяса, яиц и овощей. Но мы полагаемся на поставки из Кейптауна для таких вещей, как чай, кофе, сладости, мука и тому подобное. Если вы планируете что-то сделать или построить, или что-то пойдет не так с вашим автомобилем, и вам придется ждать несколько месяцев, чтобы получить деталь. Иногда это может расстраивать. Там нет Amazon Prime", - рассказывает женщина и добавляет, что импорт бывает довольно дорогим.

Еще одна проблема - "дикая" погода на острове. Здесь дуют ураганные ветры зимой, и местная архитектура подстроена под эти условия.

А в целом жизнь на острове достаточно "нормальная". По словам Келли, островитяне любят смотреть телевизионные шоу и фильмы, ходить в паб и предлагают друг другу определенную работу.

"Многие люди любят брае (шашлыки). Есть один бассейн, поэтому дети любят это летом. Люди также любят ходить на пляж, и мы часто ходим в горы", - рассказывает женщина.

С недавних пор остров получил стабильный доступ к Интернету благодаря спутниковому сервису Starlink. И теперь местные могут смотреть не только телевидение, но и Netflix.

Хотя на острове нет ресторана, есть магазин и паб "The Albatross Bar", заполненный жителями в выходные дни".

Поскольку жители острова в основном самодостаточны в экономическом плане, то за наемную работу им платят немного. По словам Келли, самая высокая зарплата на острове составляет примерно половину от минимальной зарплаты в Великобритании.

Келли, которая работает в туристическом офисе острова, объясняет: "У нас есть всевозможные работы - все, что, по вашему мнению, нужно иметь общине, чтобы она работала. Учителя, медсестры, банковские работники, плотники, электрики и сантехники".

Однако есть одно отличие. Основным источником дохода острова является экспорт местных омаров, добычей и переработкой которого занимается каждый житель острова.

"Обычно люди имеют государственную работу, потом они идут работать на рыбную фабрику или становятся рыбаком на один день. Мой муж плотник, но в день рыбалки он рыбак. Я буду выполнять свою обычную работу, а когда лодки вернутся вечером, я пойду разделывать рыбу", - говорит женщина.

На удивление, свободного времени местные имеют не так много, потому что утром люди идут на государственную работу, а после нее ухаживают за собственным хозяйством - домашним скотом и огородом с овощами.

"Это очень общительная жизнь, потому что все всех знают", - говорит Келли об общей атмосфере на острове.

Иностранные работники являются единственными посторонними лицами, которые живут на острове, включая врачей, которые обслуживают единственную больницу.

"Это действительно хорошая, комфортная больница. Это достаточно современно, у нас нет больших компьютерных томографов или магнитно-резонансных томографов, поэтому здесь врачи могут делать только незначительные операции, например аппендицит, возможно, какие-то грыжи. Для чего-то большого нас нужно перевести в Кейптаун", - говорит Келли. Стоматолог также посещает остров раз в год, и есть обученный местный гигиенист.

Говоря о лучшем аспекте жизни на Тристане, женщина снова вспоминает ощущение безопасности и свободы.

"Просто знаю, что мои дети в безопасности и могут просто выбежать на улицу. Приятное ощущение - иметь это", - сказала она.

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