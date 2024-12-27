Неаполь – новая кулинарная столица мира / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Марина Григоренко

Итальянский город Неаполь, считающийся родиной пиццы, признали лучшим городом мира для туристов-гурманов.

В свежем рейтинге TasteAtlas Неаполь набрал впечатляющие 5 баллов из 5, тогда как годом ранее у него было третье место с 4,84 баллами.

В новоиспеченной кулинарной столице мира туристам особенно советуют попробовать такие блюда, как неополитанская пицца, пицца "Маргарита", жареная пицца "Фритта", сладкая выпечка "Сфольятелла", соус по-генуэзски из лука и мяса, десерт "Неаполитанская пастьера" и многое другое.

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При этом второе и третье места в рейтинге также достались итальянским городам – Милану и Болонье.

Тем временем, лидер прошлогоднего рейтинга итальянская столица Рим в этом году опустился на шестое место.

Всего в десятку лучших городов мира для любителей покушать попали шесть городов в Италии.

10 лучших городов мира для любителей покушать

  1. Неаполь, Италия
  2. Милан, Италия
  3. Болонья, Италия
  4. Флоренция, Италия
  5. Мумбаи, Индия
  6. Рим, Италия
  7. Париж, Франция
  8. Вена, Австрия
  9. Турин, Италия
  10. Осака, Япония

Как сообщал УНИАН, ранее итальянская кухня впервые за несколько лет утратила лидерство в рейтинге лучших в мире.

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