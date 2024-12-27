Итальянский город Неаполь, считающийся родиной пиццы, признали лучшим городом мира для туристов-гурманов.
В свежем рейтинге TasteAtlas Неаполь набрал впечатляющие 5 баллов из 5, тогда как годом ранее у него было третье место с 4,84 баллами.
В новоиспеченной кулинарной столице мира туристам особенно советуют попробовать такие блюда, как неополитанская пицца, пицца "Маргарита", жареная пицца "Фритта", сладкая выпечка "Сфольятелла", соус по-генуэзски из лука и мяса, десерт "Неаполитанская пастьера" и многое другое.
При этом второе и третье места в рейтинге также достались итальянским городам – Милану и Болонье.
Тем временем, лидер прошлогоднего рейтинга итальянская столица Рим в этом году опустился на шестое место.
Всего в десятку лучших городов мира для любителей покушать попали шесть городов в Италии.
10 лучших городов мира для любителей покушать
- Неаполь, Италия
- Милан, Италия
- Болонья, Италия
- Флоренция, Италия
- Мумбаи, Индия
- Рим, Италия
- Париж, Франция
- Вена, Австрия
- Турин, Италия
- Осака, Япония
Как сообщал УНИАН, ранее итальянская кухня впервые за несколько лет утратила лидерство в рейтинге лучших в мире.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Пикантное мексиканское блюдо признали самой популярной уличное едой в мире
- Туристы рассказали о блюдах, в которые они "влюбились навсегда" на отдыха
- Названы десять мест в мире, которые гурманам стоит обязательно посетить в 2025 году
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.