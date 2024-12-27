Всего в десятку лучших городов мира для любителей покушать попали шесть городов в Италии.

Итальянский город Неаполь, считающийся родиной пиццы, признали лучшим городом мира для туристов-гурманов.

В свежем рейтинге TasteAtlas Неаполь набрал впечатляющие 5 баллов из 5, тогда как годом ранее у него было третье место с 4,84 баллами.

В новоиспеченной кулинарной столице мира туристам особенно советуют попробовать такие блюда, как неополитанская пицца, пицца "Маргарита", жареная пицца "Фритта", сладкая выпечка "Сфольятелла", соус по-генуэзски из лука и мяса, десерт "Неаполитанская пастьера" и многое другое.

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При этом второе и третье места в рейтинге также достались итальянским городам – Милану и Болонье.

Тем временем, лидер прошлогоднего рейтинга итальянская столица Рим в этом году опустился на шестое место.

Всего в десятку лучших городов мира для любителей покушать попали шесть городов в Италии.

10 лучших городов мира для любителей покушать

Как сообщал УНИАН, ранее итальянская кухня впервые за несколько лет утратила лидерство в рейтинге лучших в мире.

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