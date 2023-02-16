Вкусная пицца легко получится в домашних условиях, ведь нужные ингредиенты уже наверняка есть в вашем холодильнике.

Купить готовую пиццу сегодня не составит труда. Но еще лучше и приятнее приготовить домашнюю пиццу, рецепт которой мы вам сейчас расскажем.

К тому же, сделать вкусную пиццу в духовке не так и сложно, а нужные ингредиенты можно найти почти в любом холодильнике.

Кстати, мы уже рассказывали, что такое пицца на сковороде и как ее быстро приготовить.

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Пицца - рецепт теста с дрожжами и без

Тесто для пиццы - одно из трех основных составляющих этого блюда. Есть несколько рецептов теста, главное отличие которых - используются в нем дрожжи или нет.

Рецепт без дрожжей довольно прост, и чтобы приготовить такое тесто, много времени не потребуется. Вам нужно:

два стакана муки;

стакан сметаны;

2 столовых ложки сливочного масла;

два яйца;

половина чайной ложки соли;

одна ст. л. сахара.

Готовим тесто: муку просеяли, добавили яйца, сметану, сахар, растопленное масло и соль. Затем месим все это до однородного состояния и формируем шарик. Накрываем и на пол часика оставляем в покое. После этого можно раскатывать тесто и класть начинку.

Тесто для пиццы дрожжевое потребует немного больше времени. Для него нам понадобятся: мука, вода, десять граммов дрожжей, соль (по вкусу) и ложка оливкового масла.

Смешиваем все эти продукты (на одну часть воды нужно три части муки), и ставим в теплое место, чтобы дрожжи "поработали", и тесто взошло. Займет это примерно час. Теперь тесто можно раскатывать тесто и накладывать начинку - соус, сыры и что еще душе угодно, а затем отправлять пиццу в горячую духовку на 5-7 минут.

А вот еще один рецепт теста, благодаря которому пицца домашняя получится вкусной. Для него нужно:

сухие дрожжи - одна чайная ложка;

вода - треть стакана;

молоко - четверть стакана;

мука - один стакан;

соль - ¼ чайной ложки;

масло оливковое - 1-2 ст. ложки.

Воду и молоко нужно подогреть примерно до 30 °C, всыпать муку, соль и дрожжи, помешать. Затем добавить масло, замесить до эластичного состояния и отправить в теплое место на 40-60 минут. После этого тесто можно раскатывать, смазывать соусом, добавлять начинку, и отправлять на 15-20 минут в духовку, разогретую до 200 °C. Кстати, форму для выпечки предварительно стоит немного смазать растительным маслом. А чтобы тесто не вздувалось, проколоть его вилкой в нескольких местах.

С тестом разобрались, теперь к начинке. Правила здесь и есть, и нет одновременно: какой будет пицца домашняя зависит только от ваших вкусов. Ведь так, собственно, и появилось когда-то это блюдо! Но, существуют и устоявшиеся рецепты, которые подразумевают определенные нюансы.

Пицца Маргарита - вечная классика

Основа начинки - соус и сыр, которым следует уделить особое внимание. Самыми правильными начинками считаются томатный соус и сыр моцарелла. И собственно, это и есть рецепт классической и невероятно популярной пиццы - Маргарита.

Чтобы ее приготовить, наносим на тесто соус, раскладываем моцареллу. Еще можно добавить нарезанный свежий помидор. Ставим в духовку на 5-10 минут - готовим до золотистой корочки и расплавленного сыра. Для украшения можно добавить базилик и орегано.

Пицца 4 сыра - ароматный рецепт без мяса

Основа начинки у этой пиццы (не удивляйтесь) - сыр. Точнее - четыре разных вида сыров. А именно: моцарелла, пармезан, горгонзола (или любой другой сыр с голубой плесенью) и эмменталь (либо маасдам).

Интересный факт: настоящую итальянскую моцареллу делают исключительно из молока буйволов.

На 250-300 граммов теста нам понадобится:

100 грамм моцареллы;

100 гр. эмменталя или аналогичного сыра;

50 гр. горгонзолы или аналога;

50 гр. пармезана;

оливковое масло (1 ст. ложка);

специи по вкусу.

Раскатанное в 2-3 мм тесто для пиццы смазываем маслом. Либо тонким слоем сливочного или томатного соуса. При желании можно посыпать специями, например - орегано.

На тесто кладем нарезанные моцареллу, затем эмменталь, горгонзолу, и посыпаем тертым пармезаном. Выкладываем на пергамент в разогретую до 220-250 °C духовку примерно 10-15 минут.

Сыр расплавился и начал немного запекаться, а тесто подрумянилось - значит пицца готова! Для украшения можно добавить листики базилика.

Пицца Пепперони - рецепт острого блюда

Нам понадобится для начинки томатный соус, полутвердая моцарелла и колбаса пепперони.

Тесто смазываем соусом, кладем нарезанный или крупно натертый сыр, сверху раскладываем тоненько нарезанную колбаску. Выпекать при 250 °C нужно 8-10 минут.

Пепперони можно заменить другим сортом, например - чоризо. Поскольку классическая пепперони содержит перец, как и чоризо, их можно заменить не острой колбасой, например - салями.

Гавайская пицца - не итальянский рецепт

Курица и ананас в итальянской пицце? Забудьте, такого не может быть! Но раз пицца Гавайская, тогда почему бы и не использовать два этих продукта?

Для ее приготовления берем ананасы, куриное филе (или ветчину), консервированную кукурузу. Куриное филе предварительно нужно сварить. Тесто смазать соусом, выложить курицу или ветчину, ананасы, посыпать сверху тертым сыром. Выпекать 15-20 минут при 200°C.

Как вы могли заметить, мы не указывали точное количество ингредиентов в начинках. Используйте на глаз столько, сколько вам нравится, но все же не теряйте чувство меры.

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