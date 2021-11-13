Гора Аннапурна высотой в более 7,5 тысячи метров славится своими крутыми, практически вертикальными подъемами.

Трое украинских альпинистов Никита, Вячеслав и Михаил, покорившие гору Аннапурну высотой 7555 метров в Гималаях, вернулись домой.

Как говорится в сюжете ТСН, эта гора высотой более 7,5 тысячи метров славится своими крутыми, практически вертикальными подъемами. До сих пор они не поддавались ни одной мировой экспедиции. А украинские спортсмены смогли. Посреди невероятных пейзажей Гималаи, где мороз до -30 и больше, вокруг лавины, сильный ветер и снег, но эти ночевки, ребята, уверяют, уже не забудут никогда.

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Их сложно не узнать посреди аэродрома: огромный спортивный багаж, обожженные солнцем и ослепительным снегом лица и совсем обмороженные руки.

На деле ребята четыре дня ели по батончику в день. Продовольствия было мало, потому что из-за плохих условий экспедиция в горах вынужденно затянулась. Каждый из них похудел на более чем 10 килограммов. Вниз их спускал уже вертолет. Теперь их родные и друзья встречают в Борисполе.

Большое приключение закончилось. Михаил с семьей летят отогреваться в Турцию. Вячеслав и Никита о планах пока рассуждают. А преодоление вершины прямо в аэропорту все дружно отпраздновали порцией вареников.

Напомним, зимой 2021 года в Гималаях в результате схода ледника погибло 18 человек. Еще 200 человек числятся без вести пропавшими.

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Автор: Виктория Гордиенко