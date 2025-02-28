На территории Карпатского биосферного заповедника в Закарпатской области создали новый туристический маршрут, в рамках которого путешественники уже могут полюбоваться первыми подснежниками белоснежными.
Как говорится на странице Carpathian Biosphere Reserve в Facebook, новый экомаршрут пролегает с территории Угольского отделения – туристического маршрута "Большая Уголька" Угольско-Широколужанского массива – до водопада Гуки.
Этот маршрут уже был промаркирован (с. Большая Уголька, 48.244994, 23.69411). В частности, были отмечены интересные места, которые можно посетить вдоль маршрута:
- форелевое хозяйство;
- этномузей;
- минеральные источники;
- зоны отдыха.
Кроме того, работники нацпарка уже определили геолокации для установки указателей к пещере Молочный камень.
"Надеемся, что новый экомаршрут к живописному водопаду Гуки, который находится на высоте 448 м н.у.м. среди известняковых скал, станет еще одной интересной изюминкой Угольского массива", – надеются работники Карпатского биосферного заповедника.
Как сообщал УНИАН, недавно в Черновицкой области появился новый туристический маршрут, простирающийся от села Мигово, где расположен популярный горнолыжный курорт, до поселка Берегомет.
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