Марина Григоренко

Новый экомаршрут проложен к живописному водопаду Гуки.

На территории Карпатского биосферного заповедника в Закарпатской области создали новый туристический маршрут, в рамках которого путешественники уже могут полюбоваться первыми подснежниками белоснежными.

Как говорится на странице Carpathian Biosphere Reserve в Facebook, новый экомаршрут пролегает с территории Угольского отделения – туристического маршрута "Большая Уголька" Угольско-Широколужанского массива – до водопада Гуки.

Этот маршрут уже был промаркирован (с. Большая Уголька, 48.244994, 23.69411). В частности, были отмечены интересные места, которые можно посетить вдоль маршрута:

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форелевое хозяйство;

этномузей;

минеральные источники;

зоны отдыха.

Кроме того, работники нацпарка уже определили геолокации для установки указателей к пещере Молочный камень.

"Надеемся, что новый экомаршрут к живописному водопаду Гуки, который находится на высоте 448 м н.у.м. среди известняковых скал, станет еще одной интересной изюминкой Угольского массива", – надеются работники Карпатского биосферного заповедника.

Как сообщал УНИАН, недавно в Черновицкой области появился новый туристический маршрут, простирающийся от села Мигово, где расположен популярный горнолыжный курорт, до поселка Берегомет.

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