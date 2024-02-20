Подснежники и пролески - это разные цветы, которые стоит уметь различать и правильно называть.

Подснежники и пролески - самые первые цветки, которые появляются под снежным покровом и радуют нас красивым цветением. Некоторые украинцы ошибочно называют подснежники пролесками, хотя это разные цветы. Эта распространенная ошибка прокралась даже в Google Переводчик, и он переводит "подснежник" с русского как "пролісок".

В чем разница между подснежниками и пролесками

И подснежники, и пролески - многолетние первоцветы и растут из луковиц. Но это совершенно разные цветы.

Пролески

Пролески (лат. Scilla) - это род многолетних луковичных цветов, которые появляются ранней весной и преимущественно имеют мелкие синие цветки. К маю в коробочке созревают семена, которые разносятся насекомыми на значительные территории. Эти декоративные красивые растения растут в основном в лиственных и смешанных лесах. Они являются ценным медоносом для ранних насекомых.

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В Украине распространенными являются три вида пролесков - пролески двулистные, поникшие и осенние. Все они являются редкими видами. Эти цветы часто упоминаются в украинской литературе под разными названиями - небесники, рястики, синотки, скоролески, голубые подснежники и т.п.

В целом среди пролесков встречаются виды с фиолетовыми и даже с белыми лепестками.

Подснежники

Подснежники (лат. Galanthus) - это многолетние луковичные растения с одинарным белым цветком. В роде насчитываются около 20 видов.

Первые подснежники появляются в конце февраля и растут с марта по апрель. Летом они прячутся под землю до следующего года. После цветения подснежник образует небольшой плод с семенами, которые переносят муравьи. Так цветы распространяются по лесу.

В Украине цветок имеет народные названия скоророст, снежноцвет, ярник, скоролесок, галантус. Подснежники занесены в Красную книгу Украины. Цветоводы выводят декоративные и цветные сорта подснежников.

Почему нельзя срывать первоцветы

Подснежник и пролесок одинаково прекрасны. Но любоваться ими стоит лишь в естественных условиях. Ни в коем случае не срывайте эти цветы и не покупайте букеты с ними. Подснежники и пролески являются редкими видами флоры Украины, которые в дикой природе находятся на грани исчезновения. Кроме того, дикие первоцветы являются очень важным звеном пищевой цепи. Без них могут погибнуть ранние насекомые.

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