В новом заведении можно будет посетить подводный музей, школу плавания и квест-комнаты.

В Великобритании на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО скоро откроется подводный аттракцион. Об этом пишет The Sun.

Аттракцион подводных приключений появится в карьере Вивиан-Куори в Северном Уэльсе. Заведение будет включать музей, школу подводного плавания и квест-комнаты.

По данным издания, в мире есть и другие подводные музеи, однако большинство из них предназначены только для взрослых посетителей. А это заведение станет "первым в мире", которое смогут посещать дети в возрасте от 10 лет.

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Гости получат возможность изучить историю заброшенного карьера в Северном Уэльсе. Водолазы смогут исследовать заброшенные здания и горнодобывающее оборудование, включая бомбоубежище, которые сейчас находятся под 19-метровой толщей воды.

В то же время, в квест-комнатах посетители попадут помещение, оборудованное технологиями, которые позволят полностью погрузиться в игру. Продолжительность игры составит около 40 минут. В квест-комнаты будут допускать от одного до шести игроков.

В свою очередь, в академии дайвинга посетители могут принять участие в различных мероприятиях, в ходе которых они приобретут основные навыки подводного плавания.

Необычные музеи мира

Как писал УНИАН, в мире существует много необычных музеев, которые поражают своей уникальностью и о которых многие даже не догадываются. В них можно увидеть ухо Ван Гога и прогуляться внутри органов человека.

Среди пяти необычных музеев мира прямо в Карибском море на глубине 10 метров есть подводный музей "Муза", который считается одним из крупнейших в мире.

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