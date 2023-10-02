В течение октября на островах Гран-Канарии, Лансароте и Фуэртевентуре запланированы массовые забастовки транспортников.

Туристов, планирующих отправиться отдыхать на испанские Канарские острова в октябре 2023 года, предупредили о вероятности "значительных перебоев при поездках".

Как пишет Express, в течение октября на островах Гран-Канарии, Лансароте и Фуэртевентуре запланированы массовые забастовки транспортников. Протесты начались в полночь 2 октября и будут продолжаться в течение месяца, если не будет достигнуто компромисное решение между работниками и работодателями.

Всего забастовки на указанных Канарских островах запланированы на 12 дат в течение октября 2023 года:

2 октября

4 октября

7 октября

9 октября

11 октября

14 октября

16 октября

18 октября

21 октября

23 октября

25 октября

28 октября

Путешественников, у которых на эти даты запланирован отпуск на указанных выше островах, призвали как можно быстрее связаться со своим туроператором или транспортной компанией для получения дополнительной информации и понимания, как эта забастовка может повлиять на их планы.

Видео дня

В частности, туристам рекомендуют уточнить, как будет работать транспортное сообщение между аэропортам и и городами в дни забастовки, ведь среди прочих в ней будут принимать участие и автобусные операторы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что ирландский лоукостер Ryanair в зимнем расписании 2023/2024 сократит число рейсов через несколько европейских аэропортов из-за задержек с поставкой новых самолетов Boeing 737.

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