Туристов, планирующих отправиться отдыхать на испанские Канарские острова в октябре 2023 года, предупредили о вероятности "значительных перебоев при поездках".
Как пишет Express, в течение октября на островах Гран-Канарии, Лансароте и Фуэртевентуре запланированы массовые забастовки транспортников. Протесты начались в полночь 2 октября и будут продолжаться в течение месяца, если не будет достигнуто компромисное решение между работниками и работодателями.
Всего забастовки на указанных Канарских островах запланированы на 12 дат в течение октября 2023 года:
- 2 октября
- 4 октября
- 7 октября
- 9 октября
- 11 октября
- 14 октября
- 16 октября
- 18 октября
- 21 октября
- 23 октября
- 25 октября
- 28 октября
Путешественников, у которых на эти даты запланирован отпуск на указанных выше островах, призвали как можно быстрее связаться со своим туроператором или транспортной компанией для получения дополнительной информации и понимания, как эта забастовка может повлиять на их планы.
В частности, туристам рекомендуют уточнить, как будет работать транспортное сообщение между аэропортам и и городами в дни забастовки, ведь среди прочих в ней будут принимать участие и автобусные операторы.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что ирландский лоукостер Ryanair в зимнем расписании 2023/2024 сократит число рейсов через несколько европейских аэропортов из-за задержек с поставкой новых самолетов Boeing 737.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Названы самые теплые направления в Европе на осень 2023 года
- Названы пять самых дешевых стран Европы для посещения этой осенью
- Вперед за буйством красок: названы самые живописные страны Европы для посещения осенью
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.