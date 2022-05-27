В целом Прага расширит список общественных мест, где запрещено употребление алкоголя, с 837 до 1036 мест.

С начала июля 2022 года в столице Чехии Праге запретят распивать алкоголь в ночное время на набережной реки Влтава, а также пополнят список "антиалкогольных" мест остановками общественного транспорта, зонами возле метро и детскими площадками.

Такое решение принял городской совет Праги, пишет expats.cz.

Таким образом, Прага расширит список общественных мест, где запрещено употребление алкоголя, с 837 до 1036 мест.

В частности, запрет на употребление алкоголя в общественных местах вскоре будет распространяться на набережную Влтавы, в том числе, на Наплавку, Смиховскую наплавку, Дворжаковую набережную, Рашиновскую набережную, Масариковую набережную, набережную Людвика Свободы, с 0:00 до 9:00.

Кроме того, употребление алкоголя будет запрещено в любое время на детских площадках, вблизи образовательных и медицинских учреждений, а также в радиусе 100 метров от входов в метро и остановок общественного транспорта.

При этом с 1 июля полиция получит больше оснований для того, чтобы оштрафовать граждан за распитие алкоголя в публичных местах: если сейчас оштрафовать могли только тех, кого "поймали на горячем" во время распития, то теперь достаточно будет поймать человека с открытой тарой.

В то же время эти правила не будут действовать 31 декабря и 1 января, чтобы разрешить празднование Нового года. Некоторые другие мероприятия, такие как концерты, винные или пивные фестивали, а также спортивные мероприятия, также не будут подпадать под действие запрета на алкоголь. На террасах ресторанов или на ярмарках алкоголь также можно будет распивать.

При этом городские власти обещают создать карту всех мест, в том числе в мобильном приложении, где нельзя употреблять алкоголь, ведь на данный момент никаких запрещающих знаков по городу нет.

Власти города объясняют запрет жалобами граждан, которые живут недалеко от Набережной, на шум и беспорядки, связанные с пьяным поведением.

В то же время мэр Праги Зденек Гржиб считает, что запрет на употребление алкоголя является ошибочным и не решит проблему.

"Указ не решит ни одной проблемы. Шум на улицах обычно создают люди, которые уже выпили в пабе и только переезжают в другое место", – заявил он. – "Прага – свободный город, в котором живут свободные люди. Так и должно оставаться".

При этом мэр заявил, что теперь распитие спиртных напитков практически везде запрещено.

"Я не вижу ни одной причины, по которой пражане не могли бы устроить пикник после работы в парке на одеяле с бутылкой вина, если они никому не мешают. Запрет на открытые бутылки с алкоголем в парках – неправомерный запрет", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня 2022 года некоторые страны отменят бесплатный проезд для беженцев из Украины. Среди них – Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия.