Какой выкуп за невесту дают в пакистанской пустыне, почему жених не может есть на собственной свадьбе - в новом выпуске "Мира наизнанку".

В субботу, 11 сентября, в 18:30 на 1+1 выйдет новый выпуск пакистанского сезона шоу "Мир наизнанку", в котором Дмитрий Комаров побывает на свадьбе посреди пустыни, где молодожены ни разу не видели друг друга, жених одет в костюм из денег, а гостей угощают экзотическими пустынными блюдами.

"Мы побывали на свадьбе, где жених и невеста ни разу не видели друг друга. О браке договорились родители, и пара впервые увидится на своей свадьбе. И это не сразу. Еще одна особенность ее в том, что это свадьба индуистов в мусульманской стране. Но здесь все проходит не по традиционным канонам индуистских свадеб. Это - пустыня, здесь свои ритуалы", - рассказал Комаров.

Читайте такжеВ новом выпуске "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым" показали, как добывают "белое золото" Карпат (видео)Ведущий-путешественник отправился в одну из самых необычных пустынь планеты - Тар, чтобы узнать, почему местные народы до сих пор выбирают суровые пески вместо комфортных городов, и какие дикие традиции они сохранили от предков.

Пустыня Тар считается самой густонаселенной на планете. Когда-то здесь текла река, а на ее плодородных берегах селились люди. Это был центр караванной торговли. Но река изменила русло, пески заняли место садов, а температура летом теперь здесь достигает 50-ти градусов. Несмотря на суровые условия, в этой пустыне живет примерно 12 миллионов человек, включая территорию Пакистана и Индии. Тар - очень яркая пустыня, где бурлит жизнь.

Ранее Дмитрий Комаров показал так называемую "зону племен" на границе с Афганистаном, которую нередко называли самым опасным местом на земле. Телеведущий познакомится с пуштунами и в лучших традициях программы попытался разобраться, что чувствуют, ценят и о чем мечтают эти грозные на вид люди с оружием.

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Автор: Ольга Робейко