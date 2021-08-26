Полигамия, древние кочевые народы, наиболее закрытые, опасные и красивые места на планете - Дмитрий Комаров презентует вторую эксклюзивную часть сезона про Пакистан.

Уже 4 сентября в 18:30 телезрители 1+1 увидят продолжение сезона тревел-шоу "Мир наизнанку" о Пакистане. Дмитрий Комаров вернулся в эту страну, чтобы завершить съемки и показать то, что раньше не показывали - не только на украинском телевидении, но и на мировых телеканалах.

"Все мы слышали песни и шутки про "трех жен", но как выглядит семья многоженца в обычной повседневной жизни? Ислам разрешает мужу иметь 4 жены. Но законы страны запрещают показывать женщин посторонним. У нас получилось сделать практически невозможное - мы покажем вам такие семьи изнутри. Как три жены остаются дружными и решают, кому мыть посуду, а кому кормить общих детей. Они не разделяют детей на "своих" и "не своих". Все мамы называют всех детей своими. Вы увидите уникальные кадры обычного быта семьи многоженца - как женщины уживаются, не ревнуют друг к другу. Познакомимся с уникальной семьей, где сейчас 53 ребенка, а жены практически всегда беременны", - рассказал Дмитрий Комаров.

Сюжеты, которые покажут в новых выпусках, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев сняли в самых закрытых регионах страны, куда практически невозможно попасть, а работать можно только в сопровождении военизированной государственной охраны.

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Также Дмитрий Комаров покажет так называемую "зону племен" на границе с Афганистаном, которую нередко называли самым опасным местом на земле. Телеведущий около познакомится с пуштунами и в лучших традициях программы попытается разобраться, что чувствуют, ценят и о чем мечтают эти грозные на вид люди с оружием.

"В новом сезоне будет много поводов удивляться. Например, того, почему в Пешаваре на границе с Афганистаном туристу не нужны деньги. Их на базаре просто никто не возьмет, потому что, по традиции, иностранца всегда накормят бесплатно. Или представьте себе - свадьбу индуистов посреди пустыни в Исламской Республике Пакистан, где гости гуляют и спокойно пьют алкоголь. Вы могли себе такое представить? Или добыча каменного угля методом, который просто шокирует любого украинца - таких шахт вы не увидите больше нигде в мире. И все это в каких - то неземных, фантастически красивых местах, которые могли бы заинтересовать миллионы туристов", - поделился Комаров.

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Автор: Диана Могилевич