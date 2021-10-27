Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) анонсировала перечень регулярных и чартерных маршрутов, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022 годов.
Как сообщила пресс-служба авиакомпании, с момента перехода на зимнее расписания 31 октября МАУ продолжит выполнять внутренние рейсы совместно с авиакомпанией-партнером по направлениям Харьков (HRK), Львов (LWO), Днепр (DNK), Запорожье (OZH) и Ивано-Франковск (IFO), а также собственные регулярные рейсы в Одессу (ODS).
Международные рейсы авиакомпания МАУ продолжит осуществлять по следующим маршрутам:
- Киев – Амстердам (AMS) – Киев
- Киев – Лондон (LGW, LHR) – Киев
- Киев – Париж (CDG) – Киев
- Киев – Вильнюс (VNO) – Киев
- Киев – Берлин (BER) – Киев
- Киев – Баку (GYD) – Киев
- Одесса – Стамбул (IST) – Одесса
- Днепр – Тель-Авив (TLV) – Днепр
- Киев – Кишинев (KIV) – Киев
- Киев – Рим (FCO) – Киев
- Киев – Милан (MXP) – Киев
- Киев – Ларнака (LCA) – Киев
- Киев – Афины (ATH) – Киев
- Киев – Женева (GVA) – Киев
- Киев – Ереван (EVN) – Киев
- Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев
- Харьков – Тель-Авив (TLV) – Харьков
- Киев – Барселона (BCN) – Киев
- Киев – Дубай (DXB) – Киев
- Киев – Дели (DEL) – Киев
- Киев – Каир (CAI) – Киев
- Киев – Мюнхен (MUC) – Киев
- Киев – Тбилиси (TBS) – Киев
- Киев – Стамбул (IST) – Киев
- Одесса – Тель-Авив (TLV) – Одесса
- Киев – Прага (PRG) – Киев
Читайте такжеМИД прилагает усилия, чтобы украинцы смогли путешествовать в ЕС в случае исключения из "зеленого" спискаДополнительно в январе 2022 года МАУ увеличит частоту рейсов по некоторым направлениям, учитывая высокий спрос на горнолыжный отдых в период новогодних праздников:
- Киев (KBP) – Мюнхен (MUC) – Киев (KBP) (дополнительные рейсы 02.01, 09.01, 16.01)
- Киев (KBP) – Женева (GVA) – Киев (KBP) (дополнительные рейсы 02.01, 03.01, 09.01)
- Киев (KBP) – Прага (PRG) – Киев (KBP) (дополнительные рейсы с 27.12 по 30.12 и с 03.01 по 08.01)
Кроме того, авиакомпания собрала список наиболее актуальных чартерных направлений, где пассажиры смогут отдохнуть на любой вкус:
- Киев – Зальцбург (SZG) – Киев
- Киев – Эрзурум (ERZ) – Киев
- Киев/Одесса/Запорожье – Кайсери (ASR) – Киев/Одесса/Запорожье
- Киев – Киттила (KTT) – Киев
- Киев – Рованиеми (RVN) – Киев
- Киев – Лион (LYS) – Киев
- Киев – Тенерифе (TFS) – Киев
- Киев – Кабо-Верде (BVC) – Киев
- Киев – Малага (AGP) – Киев
- Киев – Фуншал (FNC) – Киев
При этом в пресс-службе МАУ настоятельно рекомендуют отслеживать правила пересечения границ и внимательно знакомиться с информацией об эпидемиологических ограничениях той или иной страны назначения. Сделать это можно с помощью интерактивной карты на сайте МИД.
Как сообщал УНИАН, ранее МАУ объявила о намерении продлить полеты в Ташкент (Узбекистан) на период зимней навигации, начиная с 5 ноября 2021 года.