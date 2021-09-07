Международные авиакомпании восстановили свои показатели до 70% от докризисного уровня.

В августе 2021 года украинские авиакомпании выполнили 10 505 рейсов, что составляет 90% от показателя докризисного августа 2019 года.

Об этом сообщает Aavianews.com.

Читайте такжеНемецкий лоукостер Eurowings начал полеты в Украину

На рынке внутренних перелетов зафиксирован рост числа рейсов на 17,7% по сравнению с докризисным уровнем до 3 516.

Количество международных перелетов с посадками и взлетами в аэропортах Украины в августе 2021 года было на 12,3% ниже по сравнению с августом 2019 года и составило 14 595.

Международные авиакомпании восстановили свои показатели до 70% от докризисного уровня и совершили в августе 18 543 полета в украинском воздушном пространстве.

В целом над Украиной в августе 2021 года самолеты пролетели 29 048 раз, что составило 76% от результата августа 2019 года.

Транзитом над Украиной за отчетный месяц пролетели 10 937 самолетов, что на 41,2% ниже результата августа 2019 года.

Убытки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса

Авиационная отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Так, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, только в 2020 году потери авиакомпаний из-за пандемии должны были составить 157 миллиардов долларов.

Многие западные страны с начала пандемии выделяли колоссальные суммы из госбюджета на поддержку своих авиакомпаний. В частности, еще в мае 2020 года власти Германии заявили о планах выделить авиаперевозчику Lufthansa пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро. Средства должны были, в частности, пойти на поддержку технической базы авиакомпании в исправном состоянии на период простоя, выплату зарплат сотрудникам и возврат средств пассажирам за отмененные рейсы.

Авиакомпания МАУ в период с апреля 2020 по январь 2021 года вернула пассажирам более 26,5 млн долл.

В декабре 2020 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

В январе 2021 года авиакомпания обратилась в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививках от COVID-19.

Автор: Елена Коваленко