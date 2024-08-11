Уютный город Руан может легко составить конкуренцию переполненному Парижу.

Париж ежегожно стабильно попадает в топы самых посещаемых городов мира, и большинство туристов, отправляясь в путешествие во Францию, едут именно в столицу, будто в стране больше нет ничего интересного.

Однако эксперт по путешествиям из Великобритании Тор Бриерли в своем блоге для Travel Off Path призвала туристов обратить внимание на уютный французский городок Руан – более аутентичный, чем Париж, также радующий непринужденной атмосферой.

"Когда вы думаете о Франции, вы, вероятно, думаете о Париже. К сожалению, так думает и каждый второй турист, направляющийся в страну круассанов и культуры. Это значит, что Париж почти всегда полон посетителей. Но если вы ищете французский город с более аутентичной и непринужденной атмосферой, который все еще полон вещей, которые можно увидеть и сделать, то я рекомендую Руан. Эта скрытая жемчужина является культурной и исторической столицей Нормандии и невероятным местом для посещения осенью", – пишет путешественница со стажем.

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При этом она назвала три главные причины, почему стоит посетить этот город.

1. Красота Руана. Город является вторым по количества памятников архитектуры во Франции, но, в отличие от Парижа, занявшего первое место, все его основные достопримечательности находятся относительно близко друг к другу, что делает его невероятно удобным для пеших прогулок.

"На самом деле, несмотря на прекрасную трамвайную и автобусную систему Руана, мне никогда не приходилось пользоваться общественным транспортом! Если вы посетите центр Руана, первое, что вы заметите, – это обилие средневековых переулков и фахверковых домов. Ощущение, будто я вернулась назад во времени", – пишет Тор.

При этом она отметила, что за относительно невысокую цену можно найти шикарный отель в самом центре.

"Что касается отелей, мы остановились в Mercure Hotel Rouen Centre Cathedrale... Обычно я не рекомендую сетевые отели, но его расположение просто непревзойденное. Вы выходите из входа и оказываетесь перед знаменитым собором Парижской Богоматери. Ближе отеля нет", – говорит эксперт.

По ее словам, за ночь пребывания в этом отеле в августе для семьи из четырех человек она заплатила 190 долларов США, тогда в середине октября стоимость проживания составит 144 доллара США за ночь (из расчета на двух человек в одном номере).

2. История Руана. Это идеальное место для любителей истории, говорит блогерша.

"Если вы хотите совершить историческую экскурсию по городу, то я рекомендую вам начать с исторического музея Жанны д'Арк. Это современный интерактивный музей, посвященный Жанне д'Арк, и вы перемещаетесь по огромным цифровым выставочным залам, которые рассказывают историю ее жизни и смерти. Комната под названием Salle de l'Officialite в музее – это фактическая комната, где Жанну судили и приговорили к смерти в 1431 году", – пишет путешественница.

Вход в этот музей стоит 11 евро с человека, или же можно получить скидочный билет для семьи из четырех человек за 32 евро. Выставка открыта с 10:00 до 19:00 (последний вход в 17:15).

За дополнительные 2 евро с человека также можно получить билет в L’aitre Saint-Maclou примерно в 3 минутах ходьбы – захватывающее, хотя и жуткое место. Здешняя площадь в свое время использовалась как чумная яма, а деревянные рамы здания украшены черепами, костями и другими напоминаниями о времени.

Ну а главная достопримечательность в Руане – Собор Парижской Богоматери, символ города и его самое знаковое место. Его главный шпиль является самым высоким во Франции, и это четвертая по высоте церковь в мире. Интересный факт: Ричард Львиное Сердце так любил Руан, что его сердце похоронено в соборе.

"Наконец, если вы не совсем разбираетесь в истории, посетите Башню Жанны д’Арк. Это внушительная башня, построенная в начале XIII века, но сейчас в ней находится тематическая квест-комната времен Второй мировой войны", – добавляет эксперт.

По ее словам, туристы легко могут посетить все эти достопримечательности за один день, но если нужно время для отдыха, сидения в уличных кафе и наблюдения за людьми, то лучше выделить на посещение города два дня.

3. Непринужденноая атмосфера Руана. Это относительно небольшой город, где нет парижской суеты, а люди – куда более дружелюбны.

"Вы можете задержаться в ресторанах и барах, наблюдая за окружающим миром, а в Старом городе практически невозможно найти бар или кафе, из окон которых не открывался бы потрясающий вид. Виктор Гюго описал Руан как "город сотни шпилей", что на самом деле говорит все, что вам нужно знать о видах", – отмечает путешественница.

Из местной кухни она советует обязательно попробовать Canard a la Rouennaise – жареную утку по рецепту, которому уже много веков.

Добраться до Руана можно всего за 2 часа и 40 долларов на поезде из парижского аэропорта Шарля де Голля, тогда как из центра Парижа поезд доедет за 1 час 30 минут, а цены на билеты стартуют от 8 долларов.

"Вполне возможно насладиться поездкой в два города, исследуя энергичную атмосферу Парижа, прежде чем отправиться в более спокойный Руан в конце поездки. В ходе своего летнего визита во Францию ​​я посетила Париж и Руан и влюбилась в Руан больше, чем когда-либо", – подытожила Тор.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Дейл Петерсон, которая какое-то время прожила в Париже, рассказала о восьми главных ошибках, которые допускают туристы, впервые посещающие французскую столицу.

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