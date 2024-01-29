Больше всего туристов рады видеть в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.

В мире существует огромное количество прекрасных мест, которые мечтают посетить туристы. Однако далеко не все из них рады такому интересу из-за чрезмерного туризма. Доходит до того, что те вводят огромные налоги для туристов, чтобу чуточку снизить потоки, как, например, Венеция или Амстердам.

С другой стороны, есть и те, кто наоборот рад гостям при любых обстоятельствах. Популярная платформа по бронированию жилья Booking.com назвала самые гостепримные туристические направления в 2024 году, основываясь на отзывах своих пользователей.

В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.

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Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году

1. Арраял д'Ажуда, Бразилия.

2. Эрмуполис, Греция.

3. Виана-ду-Каштелу, Португалия.

4. Дейлсфорд, Австралия.

5. Гриндельвальд, Швейцария.

6. Моав, США.

7. Юзес, Франция.

8. Масатлан, Мексика.

9. Джайсалмер, Индия.

10. Фудзикавагучико, Япония.

Самые гостеприимные регионы на Земле в 2024 году

1. Пертшир, Великобритания.

2. Пэнху, Тайвань.

3. Бояка, Колумбия.

4. Трентино – Альто-Адидже, Италия.

5. Лос-Лагос, Чили.

6. Эронго, Намибия.

7. Отаго, Новая Зеландия.

8. Лапландия, Финляндия.

9. Астурия, Испания.

10. Фрисландия, Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, ранее туристический эксперт Хелен Коффи в своей колонке для The Independent назвала достойные альтернативы некоторым самым популярным туристическим направлениям мира, которые смогут приятно удивить туристов в 2024 году.

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