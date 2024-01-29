В мире существует огромное количество прекрасных мест, которые мечтают посетить туристы. Однако далеко не все из них рады такому интересу из-за чрезмерного туризма. Доходит до того, что те вводят огромные налоги для туристов, чтобу чуточку снизить потоки, как, например, Венеция или Амстердам.
С другой стороны, есть и те, кто наоборот рад гостям при любых обстоятельствах. Популярная платформа по бронированию жилья Booking.com назвала самые гостепримные туристические направления в 2024 году, основываясь на отзывах своих пользователей.
В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.
Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году
1. Арраял д'Ажуда, Бразилия.
2. Эрмуполис, Греция.
3. Виана-ду-Каштелу, Португалия.
4. Дейлсфорд, Австралия.
5. Гриндельвальд, Швейцария.
6. Моав, США.
7. Юзес, Франция.
8. Масатлан, Мексика.
9. Джайсалмер, Индия.
10. Фудзикавагучико, Япония.
Самые гостеприимные регионы на Земле в 2024 году
1. Пертшир, Великобритания.
2. Пэнху, Тайвань.
3. Бояка, Колумбия.
4. Трентино – Альто-Адидже, Италия.
5. Лос-Лагос, Чили.
6. Эронго, Намибия.
7. Отаго, Новая Зеландия.
8. Лапландия, Финляндия.
9. Астурия, Испания.
10. Фрисландия, Нидерланды.
Как сообщал УНИАН, ранее туристический эксперт Хелен Коффи в своей колонке для The Independent назвала достойные альтернативы некоторым самым популярным туристическим направлениям мира, которые смогут приятно удивить туристов в 2024 году.
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