В мексиканском городе разрешили заниматься сексом в публичных местах

Законодатели надеются, что эти изменения позволят полиции сосредоточиться на борьбе с более серьезными преступлениями.

Власти месиканского города Гвадалахара с населением 1,5-миллиона человек одобрили изменения к закону, которые разрешают публичные половые контакты и эксгибиционизм.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местные СМИ.

Городской совет утвердил реформу, которая позволяет секс или эксгибиционизм в публичных местах при условии, если это не мешает другим людям.

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Полиция может вмешаться лишь тогда, когда к ним поступит жалоба на публичный секс. Но правоохранители не будут иметь права задерживать любовников, они могут лишь попросить их найти для любовных утех другое место.

Местный политик Морфин Отеро, который предложил изменения к закону, сослался на опрос среди студентов университетов, 90 процентов из которых заявили, что полиция вымогала у них взятки, обвиняя в аморальных действиях или эксгибиционизме.

Законодатели надеются, что эти изменения позволят полиции сосредоточиться на борьбе с более серьезными преступлениями.

Как сообщал УНИАН ранее, власти столицы Кубы Гаваны планировали восстановить городскую сеть субсидируемых "любовных отелей", существовавших на острове вплоть до 1990-х годов. Городские власти объясняют решение восстановить отели тем, что жителям перенаселенной Гаваны зачастую негде уединиться, а частные фирмы, которые пытались занять нишу "отелей на час", просят за комнаты слишком высокую цену.