Переполненные туристами самые популярные европейские острова имеют немало менее известных, но столь же прекрасных альтернатив.

Европа знаменита большим количеством близлежащих островов на любой вкус и бюджет, однако некоторые из них, вроде Микиноса, Ибицы или Санторини, буквально забиты туристам.

Тем не менее, для тех, кто любит более уединенный отдых, найдется немало менее известных, но столь же прекрасных мест, куда можно сбежать, чтобы избавиться от шумных толп и стать ближе к природе, пишет CNN.

Лучшие островов в Европе, куда можно сбежать от толп туристов

Схирмонниког, Нидерланды

Хеймаэй, Вестманнаэйяр, Исландия

Остров Флорес, Азорские острова, Португалия

Наустхольмен, Норвегия

Остров Тири, Шотландия

Архипелаг Берланга, Португалия

Аликуди, Сицилия, Италия

Скирос, Греция

Остров Ратлин, Северная Ирландия

Аланд, Финляндия

Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor назвало 10 самых переполненных туристами направлений, которые стоит избегать в 2023 году.

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