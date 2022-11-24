Путешественников призвали мудро обдумывать свой выбор, перед тем как отправиться куда-то в отпуск.

Туристическое издательство Fodor назвало 10 самых переполненных туристами направлений, которые стоит избегать в 2023 году.

Как пишет The Independent, в список попали Барселона, Париж и Дубровник как самые "пострадавшие культурные точки", а Венеция и Амальфитанское побережье вошли в список двух наиболее посещаемых туристами районов Италии.

Британский Корнуолл также попал в "черный" список 2023 года из-за массового притока туристов каждое лето, что в последние годы создает нагрузку на местных жителей, дороги и окружающую среду.

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"Инфраструктуры просто не существует, чтобы поддерживать такое количество посетителей, что делает жизнь местных жителей, мягко говоря, неприятной в пик сезона. Узкие переулки, ведущие к дорогам, и ограниченное количество парковочных мест в некоторых из самых популярных мест в округе в совокупности создают пробки, загрязнение и мусор", – рассказал один из постоянных посетителей региона.

Список учитывает несколько показателей: от количества туристов, которые вмешиваются в местную жизнь и природу, до водных кризисов, перегруженной инфраструктуры, которая не может справиться с посетителями, и риска загрязнения транспортом (в настоящее время на путешествия приходится около 8 процентов глобальных выбросов парниковых газов). Также отмечается чрезмерное потребление воды в отелях.

Стрдающая от эрозий береговая линия Франции – вокруг Этреты, Нормандии и марсельского национального парка Каланки – также отмечена как нежелательня к посещению, в то время как на озере Тахо в Калифорнии, как сообщается, наблюдался приток городских жителей, переселившихся туда, что вызвало "забитые тропы и пляжи".

Антарктический полуостров – еще одно неожиданное появление в списке постадавших от овертуризма.

"На бумаге количество туристов не выглядит таким уж большим, и они ограничены различными договорами, защищающими Антарктиду. Но эти туристические группы сосредоточены в одной части Антарктиды: на Антарктическом полуострове, который пережил одно из самых быстрых потеплений и самое резкое сокращение дикой природы в истории", – говорят редакторы списка.

Как отмечают авторы рейтинга, туризм является основным двигателем экономики большинства островов и развивающихся стран. Несмотря на то, что это приносит сообществам широкий спектр преимуществ, оно также создает проблемы, которые без надлежащего управления ресурсами и сознательности путешественников могут усугубить проблемы региона.

Они также отмечают, что список этого года не является бойкотом или запретом, а скорее призывом к путешественникам мудро обдумывать свой выбор.

Самые переполненные туристами направления в мире

1. Береговая линия Франции

2. Озеро Тахо, Калифорния

3. Антарктида

4. Страдающие культурные точки: Барселона, Париж и Дубровник

5. Венеция и побережье Амальфи

6. Корнуолл, Великобритания

7. Амстердам, Нидерланды

8. Таиланд (Майя Бэй, Ко Тао)

9. Мауи, Гавайи

10. Американский Запад (озера Пауэлл и Мид, Аризона, Невада, Калифорния, Юта)

Как сообщал УНИАН, ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet назвал места по всему миру, которые стоит посетить в 2023 году.

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