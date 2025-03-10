Берлин признали самым музыкальным городом Европы / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В 2024 году многие туристические эксперты отметили рост интереса к концертному туризму. После пандемии коронавируса меломаны решили не ждать кумиров в своих городах, а отправились за ними в другие страны, комбинируя любовь к музыке и путешествиям. Способствовали этому и масштабные мировые туры таких топ-звезд, как Тейлор Свифт и Бейонсе.

Тем временем, свежее исследование компании в сфере гостеприимства Accor установило, какие города являются самыми музыкальными в Европе.

Возглавила рейтинг немецкая столица Берлин, где на 2025 год уже запланировано почти 1200 концертов. При этом ежемесячно пользователи Сети оставляют в среднем более 365 тысяч поисковых запросов по поводу музыкальных мероприятий в главном тусовочном городе Германии. В то же время концертные площадки Берлина имеют средний рейтинг 4,56 из 5 баллов – один из самых высоких в Европе.

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"Неудивительно, что Берлин занимает первое место – его процветающая творческая сцена, обилие площадок и мягкие правила давно привлекают авантюрных артистов и исполнителей. К знаковым местам живой музыки относятся SO36, легендарное панк-заведение, которое когда-то посещал Боуи; Berghain, определяющий клуб берлинского техно-движения начала 90-х; и Waldbühne, потрясающая сцена под открытым небом, изначально построенная для Олимпиады 1936 года, где выступали такие легенды, как Принс, Боб Марли и Брюс Спрингстин", – отмечают авторы рейтинга.

Примечательно, что в топ-15 попали еще три немецких города – Гамбург, Мюнхен и Франкфурт, занявшие 6, 9 и 13 места соответственно.

При этом замкнули тройку лидеров два крупных музыкальных центра Великобритании – столица Лондон и второй по величине город страны Манчестер, которые также называют "северной столице".

15 лучших городов Европы для любителей музыкальных концертов

  1. Берлин, Германия
  2. Манчестер, Великобритания
  3. Лондон, Великобритания
  4. Дублин, Ирландия
  5. Париж, Франция
  6. Гамбург, Германия
  7. Бирмингем, Великобритания
  8. Прага, Чехия
  9. Мюнхен, Германия
  10. Амстердам, Нидерланды
  11. Вена, Австрия
  12. Копенгаген, Дания
  13. Франкфурт, Германия
  14. Будапешт, Венгрия
  15. Милан, Италия
Лучшие города Европы для меломанов в 2025 году / фото all.accor.com

Как сообщал УНИАН, год назад берлинскую техно-сцену внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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