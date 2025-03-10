На 2025 год в немецкой столице уже запланировано почти 1200 концертов.

В 2024 году многие туристические эксперты отметили рост интереса к концертному туризму. После пандемии коронавируса меломаны решили не ждать кумиров в своих городах, а отправились за ними в другие страны, комбинируя любовь к музыке и путешествиям. Способствовали этому и масштабные мировые туры таких топ-звезд, как Тейлор Свифт и Бейонсе.

Тем временем, свежее исследование компании в сфере гостеприимства Accor установило, какие города являются самыми музыкальными в Европе.

Возглавила рейтинг немецкая столица Берлин, где на 2025 год уже запланировано почти 1200 концертов. При этом ежемесячно пользователи Сети оставляют в среднем более 365 тысяч поисковых запросов по поводу музыкальных мероприятий в главном тусовочном городе Германии. В то же время концертные площадки Берлина имеют средний рейтинг 4,56 из 5 баллов – один из самых высоких в Европе.

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"Неудивительно, что Берлин занимает первое место – его процветающая творческая сцена, обилие площадок и мягкие правила давно привлекают авантюрных артистов и исполнителей. К знаковым местам живой музыки относятся SO36, легендарное панк-заведение, которое когда-то посещал Боуи; Berghain, определяющий клуб берлинского техно-движения начала 90-х; и Waldbühne, потрясающая сцена под открытым небом, изначально построенная для Олимпиады 1936 года, где выступали такие легенды, как Принс, Боб Марли и Брюс Спрингстин", – отмечают авторы рейтинга.

Примечательно, что в топ-15 попали еще три немецких города – Гамбург, Мюнхен и Франкфурт, занявшие 6, 9 и 13 места соответственно.

При этом замкнули тройку лидеров два крупных музыкальных центра Великобритании – столица Лондон и второй по величине город страны Манчестер, которые также называют "северной столице".

15 лучших городов Европы для любителей музыкальных концертов

Как сообщал УНИАН, год назад берлинскую техно-сцену внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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