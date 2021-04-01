«Укрзализниця» не будет ограничивать высадку/посадку в Киеве до специального распоряжения комиссии ЧС.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
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Как отметили в «Укрзализныце», действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений.
Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек, следующих до/или через Киев.
«Укрзализныця» подчеркивает, что действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки не будет введено до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примут соответствующее решение», - сказано в сообщении.
«Укрзализныця» также призвала пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах.
Локдаун в Киеве: что известно
- Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.
- "Красная" зона предполагает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.
- Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.
- В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.
- В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.
- 31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.
- 31 марта 2021 года в КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.
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