Действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений.

«Укрзализниця» не будет ограничивать высадку/посадку в Киеве до специального распоряжения комиссии ЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

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Как отметили в «Укрзализныце», действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений.

Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек, следующих до/или через Киев.

«Укрзализныця» подчеркивает, что действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки не будет введено до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примут соответствующее решение», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» также призвала пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предполагает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.

31 марта 2021 года в КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.

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Автор: Павел Степанец