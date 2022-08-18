С таким заявление глава Минздрава страны выступил спустя два месяца после легализации марихуаны в Таиланде.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвикарул призвал туристов не посещать страну только для того, чтобы покурить марихуану.

С таким заявлением он выступил спустя лишь два месяца после легализации марихуаны в Таиланде, сообщает CNN.

Отметим, в 2018 году Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей употребление каннабиса в медицинских целях. В июне 2022 года власти страны легализовали выращивание каннабиса, а также его употребление в продуктах питания и напитках, став первой азиатской страной, сделавшей это.

Употребление марихуаны в рекреационных целях вызвало настоящий ажиотож в Таиланде. Несмотря на призывы правительства "не накуриваться", предприятия по производству каннабиса со специальными комнатами для курения начали пользоваться большим успехом у местных жителей и туристов.

Впрочем, тем, кто курит в общественных местах, по прежнему грозит трехмесячный тюремный срок или штраф в размере до 25 000 бат (около 700 долларов США).

Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года Кабинет министров Украины поддержал законопроект, регулирующий использование в стране растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных и научных целях.