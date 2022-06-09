При этом курение марихуаны по-прежнему запрещено законом.

В четверг, 9 июня, Таиланд - страна, известная своими строгими законами о борьбе с наркотиками, - легализовал выращивание каннабиса, а также его употребление в продуктах питания и напитках, став первой азиатской страной, сделавшей это.

Как передает Reuters, покупатели уже выстраиваются в очереди в торговых точках с напитками, сладостями и другими продуктами, содержащими каннабис. Многие стоят со вчерашнего вечера. При этом курение марихуаны по-прежнему запрещено законом.

Таиланд уже легализовал медицинскую марихуану в 2018 году. Теперь правительство, делающее ставку на коноплю как на товарную культуру, планирует раздать миллион растений, чтобы побудить фермеров заняться его выращиванием.

"После COVID, когда экономика катится к чертям, нам это действительно нужно", - прокомментировала владелица магазина по продаже конфет с каннабисом Чокван Китти Чопака.

При этом власти стремятся предотвратить взрыв рекреационного использования, ограничивая крепость предлагаемых продуктов. Хранение и продажа экстрактов каннабиса, содержащих более 0,2% его психоактивного ингредиента, тетрагидроканнабинола (ТГК), не разрешены.

Тем, кто нарушает закон, по-прежнему грозит тюрьма и штрафы.

Все производители каннабиса обязаны регистрироваться в правительственном приложении под названием PlookGanja. По словам представителя министерства здравоохранения Пайсана Данкхума, в приложении зарегистрировались уже почти 100 000 человек.

Министерство здравоохранения заявило, что оно одобрило 1 181 продукт с коноплей, включая косметику и продукты питания. Ожидается, что к 2026 году отрасль заработает до 15 миллиардов бат - примерно 435,16 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поддержал законопроект, регулирующий использование в Украине растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных и научных целях. Таким образом Минздрав подготовил законодательную почву для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

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