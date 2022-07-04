Активнее всего лавандовые поля цветут в Украине в июле.

Июль в Украине традиционно считается месяцем лаванды, ведь именно тогда поля покрываются живописными фиолетовыми цветочными коврами.

В течение последних нескольких лет лаванда стала чрезвычайно популярной в Украине, поэтому многие предприниматели засадили ею целые поля. А поскольку цветы эти многолетние и довольно неприхотливые в содержании, так что теперь они вырастают на том же самом месте ежегодно.

К тому же, на лаванде еще и можно зарабатывать – кто-то с удовольствием устраивает прогулки или фотосессии среди душистых фиолетовых полей, а кто-то использует цветки в хозяйстве: от декора и ароматизаторов до кулинарии и косметологии.

УНИАН.Туризм собрал подборку мест в Киевской области и за ее пределами, где украинцы в этом году могут полюбоваться цветами лаванды.

1. Добропарк. Этот дендропарк в селе Мотыжин в 29 км от Киева серьезно пострадал от действий российских оккупантов в марте 2022 года, однако все равно принял решение открыться после того, как его обследовали саперы. В мае здесь уже была выставка тюльпанов, а теперь настал черед лаванды. Больше можно узнать по ссылке.

2. Лавандовый парк Порадив. Расположен в селе Порадовка в Фастовском районе Киевской области. Попасть сюда можно, записавшись на фотосессию. Детали по ссылке.

3. Ферма Лавандовий маєток. Расположена в селе Дударков в Бориспольском районе Киевской области. Сюда можно попасть как просто на прогулку, так и заказав фотосессию. Детали по ссылке.

4. Лавандовая Мануфактура. Эти лавандовые поля расположены в Полтаве, посещение возможно по предварительной записи. Детали по ссылке.

5. Лавандовое поле Scents and Sensations. Расположено в селе Сасиновка в Пирятинском районе Полтавской области. Детали по ссылке.

6. Садовый центр Kvitka Ross. Расположен в селе Зарубинцы в Тернопольской области. Детали по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каком случае киевляне могут безопасно посещать пляжи в столице.

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