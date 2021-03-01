Цифровой европейский паспорт вакцинации должны технически подготовить в течение трех месяцев.

В Еврокомиссии планируют до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает DW.

Еврокомиссары планируют уже в ближайшие несколько месяцев создать "технические предпосылки" для введения документа о проведенной вакцинации от коронавируса. На фоне этого глава Еврокомиссии отметила важность солидарности в этом вопросе всех стран-членов Евросоюза.

"Для того, чтобы цифровой зеленый паспорт был успешным, нам нужна поддержка всех стран-членов", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Согласно достигнутым во время последнего саммита ЕС договоренностям, цифровой европейский паспорт вакцинации должны технически подготовить в течение трех месяцев.

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В ЕС считают, что введение защищенного от фальсификаций удостоверения заключается в возможности вакцинированным от коронавируса людям доказать свою иммунизацию. Теоретически, это можно сделать с помощью документа с QR-кодом, который можно было бы распечатать на бумаге или же хранить на смартфоне, подобно железнодорожным билетам. Для этого национальные системы 27 государств-членов ЕС должны согласовать между собой соответствующие нормы.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которыми работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены «в течение нескольких недель».

Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Разрабатываются и местные системы, к примеру, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать — так называемого «паспорта вакцинации» — вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы возобновить поездки. Кипр также настаивает на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина при перемещении между странами ЕС.

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Автор: УНИАН