Разрешите выйти: в самолетах Ryanair можно будет попасть в туалет только после разрешения бортпроводника

Также из-за новых мер безопасности Ryanair ограничит асортимент товаров на борту до упакованных снэков и напитков, купить их можно будет только по бесконтактной оплате.

Ирландский лоукостер Ryanair ввел запрет на очереди в туалеты на борту самолетов, а потому пассажиры смогут посетить уборную только после получения разрешения от бортпроводников.

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Как сообщает avianews.com, новые правила введены в рамках мер по противодействию COVID-19.

Также среди нововведений указаны проверка температуры в аэропортах перед вылетом и обязательное ношение маски в терминалах и во время нахождения в самолете.

Кроме того, из-за новых мер безопасности Ryanair ограничит асортимент товаров на борту до упакованных снэков и напитков. Расплатиться за них можно будет только банковскими картами, поскольку авиакомпания решила отказаться от приема наличных денег, которые могут быть средством распространения инфекции.

В то же время Ryanair перешел на ежедневную дезинфекию самолетов. В авиакомпании утверждают, что обрабатывают салоны специальными средствами, которые сохраняют эффективность более 24 часов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, сейчас активно ведутся дискуссии по поводу правил пассажирских авиаперевозок в условиях коронавируса. Один из самых спорных моментов - блокировка среднего сиденья на борту. Авиакомпании предупреждают, что это грозит существенным подорожанием цен на билеты.

При этом глава Ryanair Group Майкл О’Лири пригрозил не возобновлять полеты, если власти введут требование блокирования средних кресел в самолетах в рамках политики социального дистанцирования.

Отметим, Ryanair планирует восстановить 90% своих маршрутов уже в июле 2020 года.

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