Из-за блокирования кресел в самолетах тарифы могут вырасти в среднем на 50%

Блокирование средних мест уменьшит максимально доступную загрузку самолетов до 62%, что ниже среднего показателя загрузки в отрасли в 77%, необходимой для безубыточной работы.

Политика блокирования средних кресел в самолетах может увеличить тарифы на билеты на 43-54% в зависимости от региона для покрытия себестоимости перевозки.

Об этом заявила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), пишет avianews.com.

В связи с этим организация выступила против таких мер, поскольку они все равно не обеспечат необходимую дистанцию между пассажирами в 1-2 метра при средней ширине кресел менее 50 сантиметров.

Блокирование средних мест уменьшит максимально доступную загрузку самолетов до 62%, что ниже среднего показателя загрузки в отрасли в 77%, необходимой для безубыточной работы.

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По данным IATA, в Европе средний тариф может увеличиться со $135 до $201, в Северной Америке — с $202 до $289, в Латинской Америке — со $146 до $219, в Северной Азии — со $135 до $195, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — со $141 до $217, в Африке и на Ближнем Востоке — со $181 до $259.

Вместо блокирования средних кресел организация предложила сделать обязательным ношение масок для пассажиров и персонала, уменьшить передвижение по салону, снизить число контактов между персоналом и путешественниками, упростить подачу питания и чаще делать уборку самолетов.

Данные меры будут временными до появления вакцины или тестов, которые можно проводить в больших масштабах. При этом в IATA призвали не закреплять на постоянной основе какие-либо решения, чтобы позволить применять новые более эффективные опции в случае их появления.