Девушка пожаловалась, что толпы туристов портят все впечатление даже от самых прекрасных мест.

Многие популярные туристические города Европы уже не первый год буквально трещат по швам от туристов – настолько, что многие из них начинают вводить жесткие ограничения, чтобы хоть как-то контролировать эти потоки. Впрочем, как показывает опыт тех же Барселоны или Венеции, гостей там меньше все равно не становится.

Эксперт по путешествиям и блогер Сара Родригес в интервью Daily Express поделилась четырьмя местами в Европе, которые она посчитала чрезмерно оживленными, совершенно не желая туда возвращаться.

1. Позитано, Италия. Живописный ландшафт этого небольшого курортного городка, считающийся жемчужиной побережья Амальфи на юге Италии, уже давно является культовым. Его красочные здания возвышаются на скалах, выходящих на Средиземное море, что дало Позитано прозвище "вертикальная деревня". Но несмотря на то, что это одна из самых красивых приморских деревень на побережье, Сара сказала, что атмосфера там была слишком "суетливой".

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"Хотя он, несомненно, прекрасен своими красочными зданиями и видами на море, его узкие улочки были забиты плечом к плечу другими туристами. Атмосфера казалась скорее суматошной, чем идиллической, а цены были завышены для туристов. Я уехала с ощущением, что мне так и не удалось увидеть настоящий Позитано за пределами хаотичной поверхности", – поделилась впечатлениями девушка.

2. Париж, Франция. "Город любви" – одно из самых востребованных мест в Европе, но Сара – лишь один из многих посетителей, которые остались не слишком впечатлены этим знаменитым французским городом.

"Переполненные бульвары Парижа и бесконечные очереди к таким достопримечательностям, как Эйфелева башня и Лувр, напрягали мое терпение. Мне действительно не насладилась атмосферой, как и ожиданием возможности сделать снимки", – объяснила она.

3. Миконос, Греция. Оживленный туристический период на этом греческом острове обычно длится с Пасхи до конца октября, с пиковым сезоном с середины июля до конца августа. В это время остров привлекает посетителей всех возрастов, которые платят огромные суммы за пребывание там, но получают жуткие толпы.

"Когда я наконец отправилась на греческий остров, я думала, что это будет тихий рай. Несмотря на то, что он был потрясающе красив, я чувствовала, что тусовщики и пьяные отдыхающие затмевают его. Рестораны были дорогими, а пляжи шумными", – пожаловалась Сара.

4. Амстердам, Нидерланды. В последние годы нидерландская столица Нидерландов борется с чрезмерным туризмом и даже запустила кампанию против мальчишников. Хотя Амстердам у многих ассоциируется с яркой культурой, богатой историей и красивыми каналами, толпы посетителей делают его невероятно оживленным.

"Центр города был переполнен шумными мальчишниками, катающимися на велосипедах по многолюдным улицам. Музеи были переполнены, а забронировать столик в ресторане было невозможно", – вспомнила путешественница.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали десять самых переполненных туристами городов Европы – четыре из них находятся в Италии.

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