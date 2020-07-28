Во Франции исполнители классической музыки нашли интересный способ давать концерты во времена пандемии COVID-19 (видео)

Участники проекта говорят, что пандемия заставила их отменить в этом году два тура.

Рояль посреди пруда - во Франции исполнители классической музыки нашли зрелищный и безопасный способ давать концерты во времена пандемии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Созданный несколько лет назад проект "Пьяно дю Льак" - это плавучая платформа для музыкантов, которые путешествуют французскими городами и селами.

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Сейчас такие выступления очень актуальны, ведь публика слушает концерт с берега, на свежем воздухе, где вероятность подхватить коронавирус меньше. К тому же, контакт между музыкантами и зрителями сведен к минимуму.

Участники проекта говорят, что пандемия заставила их отменить в этом году два тура. И сейчас они возобновили выступления и готовы радовать поклонников классической музыки во Франции и Испании.

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