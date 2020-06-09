Минимум три теста на коронавирус: на каких условиях Шри-Ланка планирует открыться для всех туристов с 1 августа

Власти Шри-Ланки разработали специальные правила для туристов, желающих отдохнуть на экзотическом острове с начала августа 2020 года.

Шри-Ланка готовится принимать путешественников со всего мира уже с 1 августа 2020 года. При этом условия посещения страны будут несколько видоизменены, с учетам пандемии коронавируса.

Читайте такжеОстров Шри-Ланка: невероятная и противоречивая страна на берегу Индийского океана

Об этом сообщается на туристическом веб-сайте Шри-Ланки srilanka.travel.

В частности, согласно новым правилам, с 1 августа Шри-Ланку смогут помещать все типы путешественников из всех стран, будь то группы, семьи или отдельные лица.

При этом для приема туристов будут работать три аэропорта страны: Международный аэропорт Бандаранаике (BIA), аэропорт Коломбо Ратмалана (RMA) и аэропорт Маттала Раджапакса Хамбантота (MRIA).

Всем путешественникам потребуется действительная виза, которая будет выдана на 30 дней и может быть продлена до 6 месяцев после прибытия. Визу на Шри-Ланку можно будет заказать онлайн, визовый сбор - 100 долларов. Также рассматривается вопрос о дальнейшем ослаблении для гостей с длительным пребыванием, что позволит туристу получить пятилетнюю многократную визу с максимальным сроком пребывания 6 месяцев.

Минимальный срок пребывания для туристов на Шри-Ланке должен будет составлять не менее 5 ночей. При подаче документов на визу нужно будет предъявить: детали бронирования в сертифицированном отеле (они будут перечислены на туристическом веб-сайте Шри-Ланки); маршрут в Шри-Ланке; обратный билет; подтверждение медицинской страховки.

Кроме того, перед посадкой на рейс и по прибытии на Шри-Ланку туристы должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не раньше, чем за 72 часа до начала посадки.

Туристов не будут отправлять на карантин по прибытию на Шри-Ланку, если у них не будут обнаружены симптомы заболевания. Также в аэропорту прибытия туристам будут проводить бесплатные ПЦР-тесты. Сейчас для получения результатов такого теста требуется 24 часа, однако до августа местные власти рассчитывают сократить срок ожидания до 4-6 часов. Еще один тест будет проведен через 4-5 дней после прибытия мобильным подразделением по согласованию с вашим сертифицированным поставщиком жилья. Путешественники, проживающие более 10 дней, должны будут пройти третий тест во время своего пребывания.

Читайте такжеБуддийские храмы, чайные плантации и экзотические животные: что посмотреть на Шри-Ланке

В случае выявления положительного результата ПЦР, туриста отправят на карантин в специально отведенной гостинице или госпитализируют, в зависимости от его состояния. Такой карантин обычно длится от 14 до 21 дня.

При этом туристов просят договориться со своим отелем или турагентом по поводу транфера. Общественным транспортом пользоваться не советуют.

Также сообщается, что все туристические объекты будут открыты с 1 августа. Для туристов не будет никаких ограничений на передвижение между районами.

Кроме того, власти Шри-Ланки напоминают, что будучи островом и благодаря принятым превентивным мерам, страна смогла справиться с распространением коронавируса. По состоянию на 5 июня, за последние 30 дней в стране не было обнаружено ни одного активного очага заболевания.

Как сообщал УНИА.Туризм, ранее в МИД Украины рассказали, с какими странами договариваются об открытии границ для украинцев.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.