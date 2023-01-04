Украинская столица получила почетное отличие, тогда как официально на первом месте в рейтинге оказался Лондон (Великобритания).

Киеву присуждено отдельное почетное звание лучшего города мира 2023 года по версии Международного агентства Resonance.

"Историческая украинская столица является маяком мужества и стойкости, которая ведет непокорную нацию против жестокого агрессора", – говорится в сообщении на сайте агентства.

В то же время, официально на первом месте в рейтинге оказался Лондон (Великобритания), далее следуют Париж (Франция), Нью-Йорк (США), Токио (Япония), и замыкает первую пятерку Дубай (ОАЭ).

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Всего в рейтинге представлены города с количеством населения более миллиона.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале эксперты также отметили существенное развитие инфраструктуры города за последние 10 лет – создание новых парков и скверов и благоустройство старых, наведение порядка с парковкой, обновление подвижного состава муниципального транспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный туристический портал Lonely Planet включил международный поезд "Киев – Кишинев – Киев" от "Укрзализныци", запущенный в ноябре 2022 года после 24-летнего перерыва, в список лучших железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год.

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