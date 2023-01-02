Поезд из Киева в Кишинев запустили в ноябре 2022 года после 24-летнего перерыва.

Международный поезд "Киев – Кишинев – Киев" от "Укрзализныци", запущенный в ноябре 2022 года после 24-летнего перерыва, попал в топ лучших железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год.

Как пишет популярный международный туристический портал Lonely Planet, составивший данный рейтинг, непрерывная работа украинских железных дорог, еще и более или менее по графику, стала символом стойкости во время жестокого российского вторжения. И хотя еще потребуется время, прежде чем путешественники из-за пределов Украины снова начнут ездить в Киев, возобновление маршрута между Киевом и Кишиневом является очень важным.

Также издание напоминает, что данный маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда легко можно добраться до румынского города Яссы, аэропорт которого является одним из ключевых для жителей Украины, которые на данный момент не имеют гражданского авиасообщения с остальным миром из-за войны.

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Как ездит поезд "Киев – Кишинев"

Поезд №351 К сообщением "Киев-Пассажирский – Кишинев" отправляется из украинской столицы ежедневно в 17:02, а прибывает в столицу Молдовы в 10:38 следующего дня. Обратно поезд №351 Л отправляется из Кишинев в 17:45, а прибывает в Киев в 11:48.

Поезд делает промежуточные остановки на станциях Казатин-1, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжани, Вендичаны и Могилев-Подольский с украинской стороны, а также Вэлчинец, Окница, Бэлць-Ораш и Унгены с молдавской.

В составе поезда есть плацкартные вагоны по цене от 1900 гривень за место, купейные вагоны, билеты в которых стоят от 2700 гривень, и вагоны люкс с билетами от 5000 гривень за место. Билеты можно приобрести на сайте "Укрзализныци" и в ее официальном приложении, а также на сайте "Молдавской железной дороги".

Кроме того, в список трендовых поездов в Европе 2023 года попали

спальный поезд из Вены (Австрия) в Ла-Специю (Италия) от австрийских железных дорог ÖBB

поезд из Праги (Чехия) в Цюрих (Швейцария) через Базель (Швейцария), Лейпциг и Дрезден (оба в Германии) от Czech Railways

экспресс между Холихедом (Уэльс) и Лондоном (Англия) в Великобритании

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