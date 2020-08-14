"Горы впечатлений": карпатский курорт Славское запускает новый бренд и обновляет инфраструктуру для активного отдыха

Местная власть начала ребрендинг курортного поселка, в рамках которого для Славского был создан новый слоган и бренд "Горы впечатлений".

Карпатский курорт Славское запускает новый бренд и кардинально обновляет инфраструктуру для активного отдыха.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал глава Славского ОТГ Владимир Бега.

Местная власть начала ребрендинг курортного поселка, в рамках которого для Славского был создан новый слоган и бренд "Горы впечатлений". Планируется сделать поселок более привлекательным для отдыхающих, для чего в пгт запустят фуникулер на гору Высокий верх, что сделает ее более доступной для туристов. Кроме этого, скоро в поселке откроется новая велодорожка, строительство которой уже завершается.

Также в поселке проводится ремонт центральной аллеи - одного из любимых мест для прогулок посетителей поселка, строятся спортивные и детские площадки.

Читайте такжеАвстрийцы планують создать в Карпатах всесезонный туристический кластер "Славское - это курорт выходного дня. Благодаря тому, что к нам очень удобно доехать поездом из Львова и из Киева, многие туристы могут приехать сюда исключительно на уик-энд, даже не тратя отпуск. Наибольший поток посетителей нам дает именно так называемый "ностальгический туризм", когда к нам до сих пор приезжают внуки тех, кто любил отдыхать в Славском еще во времена Советского союза ", - рассказывает Владимир Бега.

По его словам, сейчас большую популярность набирает семейный туризм, когда в Карпаты приезжают семьями и селятся в маленьких усадьбах сугубо семейным кругом.

"Через 2-3 года в Славском начнется строительство нового курорта. Однако уже сейчас мы делаем первые шаги. У нас завершается строительство велодорожки между Славским и Волосянкой, которая протянется на 7 км", - отмечает председатель.

Дорожка начинается с железнодорожной станции и проходит через центр поселка. Доехав касается Волосянки, можно подняться к живописным вершинам горы Зворец и Высокий Верх и источнику "Писаная Криница".

"Также скоро у нас поедет фуникулер на гору Высокий Верх. Дорога на ее верхушку благодаря гондоле будет занимать не 40 минут, а всего 5-7. Она будет построена за 2-3 года. Общая протяженность трассы составит 50 километров.

И масштабный проект, к которому планирует присоединиться Славское - это строительство так называемого "Карпатского круга", который соединит Львовщину, Франковщину и Закарпатье качественной дорогой. Благодаря этому туристы за короткое время смогут добраться из Славского к таким популярным точкам Закарпатья как озеро Синевир и водопад Шипот.

"Наша идея заключается в том, чтобы соединить Славское с Пилипцем в Закарпатье короткой дорогой. Сейчас мы находимся в тупике, и туристы, которые приезжают сюда летом, чтобы подальше путешествовать, вынуждены возвращаться в Сколе, до трассы Киев - Чоп, через Верецкий перевал. А до Пилипца еще надо проехать через Нижние и Верхние ворота, это 120 км. На следующий год проект Карпатского круга уже будет подано в Кабмин", - объясняет Бега.

По туристическим новостями Славского можно следить на официальной странице курорта в Instagram.

Поездка состоялась при содействии Славское ОТГ и Ассоциации журналистов и блогеров Travel Press Club.

Малый Карпатский круг - это масштабный проект, призванный сделать центральную часть Украинских Карпат доступной и безопасной. Его цель не просто проложить дороги и соединить три области вокруг действующих и перспективных курортов Славское, Боржавы и Прикарпатья.

В перспективе - новые безопасные расширенные автодороги с уличным освещением, велодорожками, тротуарами, видеонаблюдение с защитой русел карпатских рек и с новыми мостовыми переходами.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Ольга Броскова